Αβραμόπουλος για Qatargate: «Η υπόθεση είναι μπούρδα - Υπάρχει μίζα που φορολογείται;»

Νέα τοποθέτηση από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ύστερα από το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του από τις βελγικές Αρχές σε σχέση με την υπόθεση του Qatargate.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Αβραμόπουλος επεσήμανε πως δεν υφίσταται υπόθεση σε βάρος του, αλλά και επέμεινε ότι δεν υπήρχε καμία μίζα.

Είπε, ειδικότερα, πως όταν έλαβε την πρόταση να συμμετάσχει στο Fighting Impunity, τον οργανισμό του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, είχε επικοινωνήσει με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές και είχε λάβει το πράσινο φως για τη συμμετοχή του αλλά και για να πληρώνεται.

Όπως δήλωσε, πήρε χρήματα, αλλά όχι μίζες και εξήγησε πως τα ποσά αυτά δηλώνονταν κανονικά στην εφορία.

Αναφερόμενος στην απάντηση που έλαβε για τον οργανισμό εξήγησε πως τον ενημέρωσαν, από την Ευρώπη, πως «είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε "μπορώ και να πληρώνομαι;" Και λένε "βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε’". Και παίρνει την άδεια. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ τον μήνα, τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμαι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα;».

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Επεσήμανε πως ο Οργανισμός δεν ήταν το προκάλυμμα των δραστηριοτήτων του Παντσέρι, αλλά εκείνος είχε, άλλες παράλληλες δραστηριότητες, που δεν συνδέονταν.

Όσον αφορά στις φήμες για ταξίδι με την Εύα Καΐλη για ταξίδι για lobbing στο Κατάρ, τις αρνήθηκε.

Επίσης, αρνήθηκε όλες τις καταγγελίες σε βάρος του, κάνοντας λόγο για «μπούρδα».

«Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν με κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη αλλά κάποιοι αστυνομικοί» σημείωσε.

Εκτίμησε ότι το πρόσωπό του εμπλέκεται τώρα επειδή «ελέγχονται αστυνομικοί που δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο αγνοώντας, ή μη γνωρίζοντας πως πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί, το είχαμε συζητήσει και είχαν δοθεί απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έλεγε "πολύ καλά τα έκανε ο κ. Αβραμόπουλος"».

Σε άλλο σημείο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ανέφερε πως την περίοδο για την οποία ελέγχεται δεν ήταν Επίτροπος και αυτή ήταν η απασχόλησή του. «Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει συζήτηση γιατί πληρωνόμουνα. Πληρωνόμουνα επειδή μου το ενέκρινε η κ. Φον Ντερ Λάιεν».