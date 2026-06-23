Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου: Τα τρία αδικήματα για το Qatargate

Το αίτημα της βελγικής Δικαιοσύνης για άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2019) Δημήτρη Αβραμόπουλου διαβιβάστηκε στη Βουλή προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Το αίτημα της βελγικής Δικαιοσύνης διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.

Ειδικότερα, η βελγική Δικαιοσύνη αποδίδει τρία αδικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου. Συγκεκριμένα, η δικογραφία κατά το βελικό δίκαιο περιλαμβάνει τα αδικήματα: 1) Ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, 2) δημόσια διαφθορά και 3) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση.

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Τι απαντάει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

Στη χθεσινή (22/06) του δήλωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέφρει:

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».