Μαρινάκης για αγρότες: «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι - Αστυνομικές επιχειρήσεις και εφαρμογή του νόμου»

Νέα προειδοποίηση προς τους αγρότες για αστυνομικές επιχειρήσεις και εφαρμογή του νόμου απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με φόντο τη νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα.

«Δεν έχουμε πει ποτέ όχι στον διάλογο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει ότι είναι διαθέσιμος με δύο προϋποθέσεις και μία επισήμανση. Η επισήμανση είναι ότι δεν υπάρχει χώρος δημοσιονομικός ή δυνατότητα με βάση και τους κανόνες της Ε.Ε. για περισσότερα μέτρα», είπε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε:

«Αλλά ο διάλογος παραμένει αναγκαίος για όλες τις μεγάλες αλλαγές που ήδη προωθούνται και όλα όσα ακόμα πρέπει να γίνουν για τον πρωτογενή τομέα. Άρα, είναι αναγκαίος ο διάλογος, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα. Αυτή είναι η επισήμανση»

«Οι όροι είναι αυτονόητοι. Ο πρώτος όρος είναι η αντιπροσωπεία να είναι αντιπροσωπευτική από όλη την Ελλάδα και ο δεύτερος όρος είναι να σταματήσουν αυτές οι κινητοποιήσεις ανέφερε επίσης, συνεχίζοντας:

«Διάλογος είτε με εκπροσώπους των υπουργείων ή τον ίδιο τον υπουργό είτε με τον πρωθυπουργό με αυτή την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται, δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση. Αναμένουμε, λοιπόν, από εκείνους με όλη την καλή διάθεση».

Μαρινάκης για αγρότες: «Αστυνομικές, λοιπόν, επιχειρήσεις, όπως η αστυνομία κρίνει»

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο ποια θα είναι η αντίδραση της κυβέρνησης όσον αφορά το «κόψιμο» της χώρας στα δύο:

«Αυτό το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να κλείσουν παρακαμπτήριες οδοί ή να εμποδιστεί η πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές της χώρας, όπως είναι λιμάνια, αεροδρόμια, τότε η αστυνομία, ως οφείλει με τις επιχειρήσεις που εκείνη θα κρίνει, πρέπει να επέμβει άμεσα, γιατί δεν μπορεί να διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η λειτουργία του Κράτους, οι μεταφορές προϊόντων, η λειτουργία της οικονομίας»

«Για να είμαστε ειλικρινείς, η κυβέρνηση, ειδικά το προηγούμενο διάστημα, έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή, όχι στα αιτήματα και στις διεκδικήσεις- οι άνθρωποι αυτοί ζητάνε το καλύτερο, όπως και κάθε επαγγελματική ομάδα για τους ίδιους και για τα παιδιά τους- αλλά στις κινητοποιήσεις είναι άλλο πράγμα να στηρίζεις είτε ως πολίτης τα αιτήματα ενός κλάδου και είναι άλλο πράγμα με τις κινητοποιήσεις σου να ταλαιπωρείς τους συμπολίτες σου», είπε επίσης.

«Μέχρι να ολοκληρωθούν οι πληρωμές υπήρχε μια όποια δικαιολογία και πολύς κόσμος την έδινε. Οι πληρωμές ολοκληρώθηκαν όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί, με τα λεφτά που είχαμε υποσχεθεί, που είναι περισσότερα από ποτέ», ανέφερε και συνέχισε:

«Ο πρωτογενής τομέας φέτος παίρνει περισσότερα χρήματα από ποτέ. Εγώ δεν λέω ότι γίνονται οι άνθρωποι αυτοί όλοι πλούσιοι ή τους λύνονται όλα τα προβλήματα, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, παίρνουν περισσότερα ακόμα και από πέρυσι και πολλά παραπάνω από προηγούμενα χρόνια.

Δεύτερον, ό,τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε σε συνέχεια όσων πολλών έχουμε κάνει, το κάνουμε πράξη. Αλλά όσο δικαίως ζητάει το φθηνότερο δυνατό ρεύμα ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, άλλο τόσο δικαίως ζητάει το φθηνότερο ρεύμα ο φούρναρης, ο εστιάτορας, ο ελεύθερος επαγγελματίας και το κάθε νοικοκυριό στη χώρα. Δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών, είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών».

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε ώρα παραπάνω κινητοποιήσεων στρέφεται ενάντια στην κοινωνία. Αστυνομικές, λοιπόν, επιχειρήσεις, όπως η αστυνομία κρίνει και αξιολογεί με την προτεραιοποίηση που θα επιλέξει εκείνη και εφαρμογή του νόμου από τη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης και συμπλήρωσε:

«Αν πας έστω και λίγο χωρίς κάποια έκτακτη δικαιολογία, έκτακτο λόγο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, θα έχεις πολύ βαριές -και δικαιολογημένα-συνέπειες, δεν μπορεί να έχουμε λοιπόν δυο μέτρα και δυο σταθμά, υπήρχε μια έκτακτη κατάσταση, έγινε μια επιλογή εκτόνωσης, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν εκατοντάδες χιλιάδες και κάποιες φορές και πολύ περισσότεροι, ειδικά στις γιορτές, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν χρωστούσαν τίποτα και πραγματικά ζητάμε και μια συγγνώμη από τους ανθρώπους αυτούς συνολικά, νομίζω ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι».

«Ανακοινώθηκαν αυτά που ήταν ανακοινωθούν»

Όσον αφορά τα μέτρα είπε: «Ανακοινώθηκαν αυτά που ήταν ανακοινωθούν. Αυτά είναι τα μέτρα και θεωρώ ότι αν δει κανείς τι έχει δώσει αυτή η Κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη, δεν υπάρχει κυβέρνηση που να έχει ικανοποιήσει τόσο πολλά αιτήματα.

Ναι, υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Ζούμε σε μια χώρα που ταλαιπωρήθηκε από μια παρατεταμένη οικονομική κρίση. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να δώσουμε παραπάνω σε όλους. Τα μέτρα είναι αυτά και πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς άλλη ταλαιπωρία των πολιτών».

Μαρινάκης για αντιπολίτευση: «Καμία άλλη κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ σε λιπάσματα, ζωοτροφές, αγροτικά μηχανήματα»

Όσον αφορά τη στάση της αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε:

«Επειδή η αντιπολίτευση κάποτε κυβέρνησε, όλα αυτά τα κόμματα κυβέρνησαν τον τόπο, με τη λογική του: "δώστα όλα" και του "λεφτά υπάρχουν", ότι είναι αμετανόητη και καμία άλλη κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τόσα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα όσα η δική μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν».

«Καμία άλλη κυβέρνηση δεν νομοθέτησε και εφάρμοσε για πάντα την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Όχι τώρα, εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τώρα προχωρήσαμε και σε έναν μηχανισμό στην αντλία», σημείωσε, συνεχίζοντας:

«Όλοι αυτοί που λένε, ότι είναι λίγα δεν το έκαναν αυτό, ενώ το ζητάνε πάρα πολλά χρόνια οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν εξασφάλισε για πάρα πολλά χρόνια φθηνό ρεύμα για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Όταν όλα αυτά τα κόμματα κυβέρνησαν τον τόπο, δε θυμάμαι να εξασφάλισαν, ειδικά για τους αγρότες, φθηνότερο ρεύμα».

«Καμία άλλη κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα. Είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν αν ήθελαν, αφού είναι τόσο "ευαίσθητοι". Καμία άλλη κυβέρνηση δεν προώθησε τόσα προγράμματα για τους συνεταιρισμούς, για τα προβλήματα άρδευσης και για όλα τα διαχρονικά αιτήματα των ανθρώπων αυτώ», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Και εν πάση περιπτώσει, επειδή οι φόροι που μειώνουμε από αυτόν εδώ τον μήνα αφορούν και τους αγρότες και όλους τους υπόλοιπους πολίτες και όλα τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα, δεν θυμάμαι τις κυβερνήσεις αυτές, όταν είχαν τη δυνατότητα να μειώνουν όλους αυτούς τους φόρους», είπε.

«Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι όταν φεύγουν από την εξουσία, ενώ δεν έκαναν τίποτα από όλα αυτά, να χαρακτηρίζουν όσα εμείς κάνουμε στην πράξη, ότι είναι λίγα. Για να το ξεκαθαρίσω, γιατί ακούει η κοινωνία συνολικά, δεν ακούνε μόνο οι αγρότες», σχολίασε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε:

«Όποιος δεν λέει ποιους φόρους θα βάλει, κοροϊδεύει τον κόσμο»

«Όποιος από την αντιπολίτευση προτείνει παραπάνω μέτρα, θα πρέπει να πει στον κόσμο που ακούει: στους δικηγόρους, στους γιατρούς, στους μηχανικούς, στους λογιστές, στους δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, πόσο θα τους φορολογήσει».

«Όποιος λέει "ψίχουλα" τα μέτρα αυτά, που είναι στα όρια των δυνατοτήτων της χώρας, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, σε όλο το φάσμα, αν δεν λέει ποιους φόρους θα βάλει, κοροϊδεύει και εσάς και τον κόσμο. Εμείς δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τα όρια των αντοχών. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να επιστρέψει σε προηγούμενες δεκαετίες», είπε.

Ο Παύλος Μαρινάκης κατέληξε: «Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και τα όρια των ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αν τα ξεπεράσεις μπαίνεις σε επιτήρηση. Άρα το να μου λέτε ή να επικαλείστε αυτά τα οποία λέει αντιπολίτευση είναι κενό περιεχομένου ερώτημα. Αυτό αφορά όχι εσάς, την αντιπολίτευση.

Γιατί όλα αυτά που λένε, τα λένε μόνο και μόνο για να τα πούνε. Και αυτός ο οποίος λέει και γιατί όχι 8,5 και 7 λεπτά, να βγει και ένα άλλο κόμμα να πει και 5 λεπτά και 3 λεπτά.

Έτσι καταστράφηκε η Ελλάδα, από ένα πολιτικό σύστημα που λειτουργούσε με όρους μιας πλειοδοτικής διαδικασίας με τα λεφτά τα δικά μας, των Ελλήνων φορολογουμένων».