Μαρινάκης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών: «Τα λεφτά δεν φυτρώνουν»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή Press Talk με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, τόνισε ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή απηύθυνε πρόταση για διάλογο με τους αγρότες, ο οποίος «δεν σταμάτησε ποτέ».

Υπογράμμισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης μετατρέπει αιτήματα σε πράξη όταν υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες, ενώ υπενθύμισε ότι ήδη έχουν δοθεί απαντήσεις σε διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως το φθηνότερο ρεύμα και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «τα λεφτά είναι συγκεκριμένα» και πως οι λύσεις που θα προταθούν δεν θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η πόρτα του Πρωθυπουργού είναι πάντα ανοιχτή για συνάντηση με αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στον κόσμο της παραγωγής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ισχυρίστηκε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση «έχει κάνει πράξη διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα».

«Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες», τόνισε και σημείωσε πως όσα αιτήματα συζητηθούν για το σύνολο του πρωτογενούς τομέα και όχι μόνο για τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα θα είναι εκείνα που «δεν θα έχουν δημοσιονομικό κόστος, δεν θα επιβαρύνουν δηλαδή τους υπόλοιπους φορολογημένους».

Προσέθεσε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε απάντηση μετά από δεκαετίες σε δύο από τα μεγαλύτερα, αν όχι στα μεγαλύτερα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων: φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι όσον αφορά το ρεύμα δόθηκε μία δεκαετής λύση 2+8 χρόνια. «Αυτό το οποίο ζητάνε στην πραγματικότητα οι αγρότες είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή και μία επέκταση αυτής της ευνοϊκότερης λύσης των δύο πρώτων ετών στον χρόνο», είπε αρχικά και τόνισε ότι υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «στα όρια των αντοχών και χωρίς αυτό να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και τους Έλληνες φορολογούμενους».

«Τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου σε αντίθεση με τη φιλοσοφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

«Όταν έρθει η ώρα του διαλόγου, όταν έρθουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση τους ζητάει διάλογο εδώ και πάρα πολλές ημέρες, θα προταθεί κάτι καλύτερο», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η πόρτα του Πρωθυπουργού για συνάντηση «όχι μόνο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αλλά και με τους εκπροσώπους εργαζομένων είναι πάντοτε ανοιχτή».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αντίθεση με πολλούς άλλους που άγονται και φαίνονται ως οι κατ’ αποκλειστικότητα εκφραστές του κόσμου της παραγωγής, τους απαντάει με σεβασμό», προσέθεσε.