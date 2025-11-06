Μαρινάκης για το ξήλωμα πινακίδας από δήμαρχο Πατρών: «Είμαστε με τα καλά μας;» - Η απάντηση Πελετίδη

Απαντώντας στην κίνηση του δημάρχου της Πάτρας, Κώστα Πελετίδη να ξηλώσει την πινακίδα έξω από ένα σχολείο που είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ο Παύλος Μαρινάκης κοινοποίησε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, βρίσκοντας αφορμή να πετάξει «μπηχτή» σε εκείνον αλλά και να μιλήσει για το εν λόγω πρόγραμμα.

«Ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά μας;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκινώντας το βίντεο, εξηγώντας στη συνέχεια τι συνέβη με τον δήμαρχο σε σχολείο της Πάτρας.

«Αντί να πει μπράβο, που αρκετά σχολεία και στη δική του πόλη και σε όλη την Ελλάδα αλλάζουν όψη, αντί να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα για να ανακαινιστούν ακόμη παραπάνω σχολεία, δεν του άρεσε η πινακίδα γιατί οι “κακές τράπεζες” έδωσαν λεφτά για την ανακαίνιση των σχολείων», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης καταγγέλλοντας την κίνηση του δημάρχου.

Ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την «παράλογη εικόνα» του δημάρχου να καταστρέφει πινακίδα σχολείου «λόγω ιδεοληψιών εκείνου και του χώρου του», θέλησε να εξηγήσει τι είναι το πρόγραμμα «Μαριέττα Κυριακού» που αφορά την ανακαίνιση σχολείων σε πολλούς δήμους της χώρας:

«Με το πρόγραμμα αυτό ανακαινίζονται και αναβαθμίζονται 431 σχολεία σε 245 δήμους της χώρας. Μέχρι τώρα, οι τράπεζες έχουν συνεισφέρει για ένα μέρος αυτού του προγράμματος με 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα, πλέον, επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώτων τραπεζών, συν 250 εκατομμύρια ευρώ από το Κράτος, από το “Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων», είπε.

Κατέληξε λέγοντας: «Με λίγα λόγια, όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία. Γιατί αυτό αξίζει κάθε μαθητής, κάθε καθηγητής και κάθε γονιός σε αυτή τη χώρα».

Απάντηση Πελετίδη: «Εμείς δεν θέλουμε καμία χορηγία»

Νωρίτερα, την απόφαση του Δήμου Πατρέων να αφαιρέσει τις πινακίδες των τραπεζών-χορηγών από τα σχολεία που ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» υπερασπίστηκε ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, μιλώντας στo ΕΡΤnews και την εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ».

«Είναι πρόκληση να μπαίνουν στα σχολεία πινακίδες τραπεζών που έχουν “καταστρέψει τη χώρα” και να καλούνται τα παιδιά να τους δοξάζουν», είπε ο δήμαρχος μιλώντας στους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

«Οι τράπεζες έχουν πάρει 52 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να κρατηθούν οι ιδιοκτήτες τους. Και τώρα έρχονται να δώσουν ψίχουλα, θέλοντας να φανούν ευεργέτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν χρειάζεται να μνημονεύουμε στα σχολεία μας αυτούς που κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού».

Όταν ερωτήθηκε γιατί ο Δήμος δεν αρνήθηκε εξαρχής τη χρηματοδότηση ο κ. Πελετίδης υπογράμμισε: «το έργο έγινε από την κυβέρνηση και με συμφωνίες που έκανε η ίδια με τις τράπεζες», ενώ ο Δήμος «δεν έχει καμία απολύτως συμφωνία» με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδιώτες.

«Εμείς δεν θέλουμε καμία χορηγία. Θέλουμε η κυβέρνηση να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην παιδεία. Αν δεν μπορεί, να φύγει», δήλωσε.