Μαρινάκης: «Ο Τσίπρας εκμεταλλεύτηκε μια δύσκολη κατάσταση, επένδυσε στο λαϊκισμό»

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, που προκάλεσε η ανάληψη της θέσης πρύτανη σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο από τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Οδυσσέα Ζώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης άσκησε σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος σε σειρά θεμάτων της επικαιρότητας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών εάν συμφωνεί με αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα [«Είμαι λίγο μεγαλύτερος από τον κ. Τσίπρα και έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας σχεδόν από την αρχή στο ευρύ κοινό. Τον παρακολουθώ από το 2006, που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας, με διαφορά. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.

Όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει με τον Συνασπισμό, που έπαιρνε 3%, και πήρε 12% στην Αθήνα στην πρώτη του επαφή με την κάλπη, άγνωστος, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε ένα τρομερό πολιτικό ταλέντο, το οποίο το σπατάλησε διότι δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του. Δεν εξελίχθηκε, παρέμεινε ο ίδιος. Παραμένει όμως ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Εάν κάνει κόμμα, θέλω να είμαι ειλικρινής, θα τον καλωσορίσω στην αρένα, την πολιτική»] απάντησε πως ο πρώην πρωθυπουργός «κατάφερε εκείνα τα χρόνια και εκμεταλλεύτηκε μια δύσκολη κατάσταση, επένδυσε στο λαϊκισμό και αυτά τα έχει γράψει η ιστορία».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός αλλά και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2023. «Επιλέγει αντί για αυτοκριτική να ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους. Δεν νομίζω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της κυβέρνησης εξαρτάται από το ποιον θα έχει αντίπαλο», υπογράμμισε.

Μαρινάκης: «Δεν ξέρω ποιος πιστεύει τον Τσίπρα»

Σε ό,τι αφορά τοποθέτηση του κ. Τσίπρα ότι η ΝΔ αύξησε τη φτώχεια ενώ η δική του κυβέρνηση τη μείωσε, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι το ποσοστό φτώχειας υπολογίζεται με βάση το διάμεσο εισόδημα το οποίο έχει αυξηθεί σε ονομαστικούς όρους 28%. «Το να υπολογίζεις το ποσοστό αυτό χωρίς να λες ότι έχει αλλάξει το διάμεσο εισόδημα, δημιουργείς στρεβλή εικόνα.

Ο πρωθυπουργός που θα έσκιζε τα μνημόνια και επέβαλλε 30 φορολογικούς συντελεστές, έφερε την προσωπική διαφορά, το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου και όταν έφυγε από την εξουσία 2 στους 3 έπαιρνε κάτω από 1.000 ευρώ, το να λέει ότι μας έκανε πλουσιότερους, καλά κάνει και το λέει. Δεν ξέρω ποιος τον πιστεύει. Κρίθηκε από τους πολίτες. Καλύτερο από το να προσπαθείς να ξαναγράψεις την ιστορία, θεωρώ ότι είναι να κάνεις αυτοκριτική. Ως προς το περιβάλλον που αναφέρονται διάφοροι αναλυτές, να πούμε ότι στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη.

Στα χρόνια τα δικά μας με τις μεγαλύτερες εξωγενείς κρίσεις, η Ελλάδα αναπτύσσεται διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έχουμε δώσει τέτοιες αυξήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε καλύψει και τις αυξήσεις τιμών», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για δημοσιεύματα για κρυφές διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών με την οποία διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Μαρινάκης: «Δεν είχε εμπλοκή στις αδειοδοτήσεις ο Ζώρας»

Για τον διορισμό πρώην γραμματέα του υπουργείου Παιδείας ως πρύτανη σε ένα από τα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια, ανέφερε ότι η κριτική που γίνεται είναι εξαιρετικά άδικη και προσβλητική. «Ο κ. Ζώρας είναι καθηγητής ιατρικής, έχει διατελέσει πρύτανης και έρχεται τώρα να αναλάβει τη διοίκηση ενός παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου.

Αυτό προσθέτει κύρος. Όσο ήταν ΓΓ είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης; Όχι, είναι η απάντηση. Κατά το χρόνο που διενεργείτο αυτή η διαδικασία δεν ήταν ΓΓ ούτε είχε και σχετική αρμοδιότητα μέχρι να φύγει. Δεν αμφισβητείται ότι έχει το βιογραφικό για να αναλάβει πρύτανης μη κρατικού πανεπιστημίου. Ποιο είναι το πρόβλημα; Τι υπονοεί ο κ. Παραστρατίδης; Υπονοεί κάτι σκοτεινό ή διαπλοκή... δεν πρέπει να είναι ανακοινώσεις του ποδαριού. Τι θέλει να πει; Υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο; Απλά πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα.

Ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ ότι η προπαγάνδα του έπεσε στο κενό. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα κόμματα. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε που έκανε ιστορικά επιζήμια κωλοτούμπα. Επίκειται η αναθεώρηση του άρθρου 16 και εκεί θα δείξει αν παραμένει στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης», υπογράμμισε.