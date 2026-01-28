Μαρινάκης: «Οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες»

«Κατ' αρχάς, αυτεπαγγέλτως από τη στιγμή που υπάρχει απώλεια ανθρώπινων ζωών, αυτεπαγγέλτως έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εισαγγελικής έρευνας, αποτέλεσμα της οποίας είναι και κάποιες συλλήψεις», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για τα εργατικά ατυχήματα στον ΣΚΑΪ.

Ως προς το σκέλος της Επιθεώρησης Εργασίας, εξήγησε πως με βάση τα πρώτα στοιχεία δεν φαίνεται το τραγικό αυτό δυστύχημα να ακουμπά θέματα εργασίας, δεν φαίνεται δηλαδή ότι έχουν παραβιαστεί ζητήματα εργατικών νόμων, ενώ τα θέματα ασφάλειας είναι κάτι για το οποίο ήδη ερευνά η Δικαιοσύνη.

«Δυστυχώς με πολύ μεγάλη λύπη το λέω αυτό, γιατί κάθε ζωή που χάνεται, ειδικά εν ώρα υπηρεσίας-εργασίας, είναι η πιο τραγική είδηση.

Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα, από κάποια κόμματα και κάποια Μέσα Ενημέρωσης, “τυμβωρύχων”, με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε σε άλλα τραγικά δυστυχήματα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Εννοώ όλους αυτούς που διακινούν μία πληροφορία που, δυστυχώς, υιοθετούν πολλές φορές και σοβαρά Μέσα και σοβαρές εκπομπές, ότι η Ελλάδα είναι, ας πούμε “πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα”.

Ανακοινώσεις κομμάτων, σχεδόν από το σύνολο της αντιπολίτευσης, που προσπαθούν ακόμα και ένα τραγικό δυστύχημα σε μία επιχείρηση στα Τρίκαλα, που ερευνάται από τη Δικαιοσύνη και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση με την οποιαδήποτε κυβερνητική εντολή ή τέλος πάντων οτιδήποτε τέτοιο, πάνε να το εργαλειοποιήσουν.

Και ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας, που δεν είναι μια κυβερνητική αρχή ή κάτι της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια ανεξάρτητη αρχή με βάση τις επίσημες μετρήσεις, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη Μέτρηση των Δυστυχημάτων εν ώρα Εργασίας, λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια, στις τρεις θέσεις με τα λιγότερα δυστυχήματα, προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να παραπλανήσουν τον κόσμο με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς “δήθεν” influencers, με τις “δήθεν” σατιρικές εκπομπές, οι οποίες παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας».

Μάλιστα, όπως είπε, χρησιμοποίησε το βήμα της εκπομπής για να απευθύνει έκκληση στον κόσμο «να μην “καταπίνει αμάσητη” κάθε πληροφορία από όλους αυτούς τους απατεώνες.

Γιατί πάνω σε μία τραγωδία, τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν ταφεί συνάνθρωποί μας, κατά τα πρότυπα άλλων τραγωδιών με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, πάνε να χτίσουν πάλι το ίδιο αφήγημα. Τα είπε πολύ σωστά ο υφυπουργός Εργασίας ο κύριος Καραγκούνη».

Τόνισε ακόμη, πως «οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες καθ' όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, όχι μόνο της χώρας μας -και πολιτικοί απατεώνες, δυστυχώς, υπάρχουν και στη χώρα μας και διευκολύνονται από κάποια Μέσα Ενημέρωσης- “ανθούν”, δηλαδή κάνουν «καριέρα» πάνω σε τραγωδίες, δεν κάνουν “καριέρα” σε συνθήκες ηρεμίας, πάνω σε κάτι το οποίο έχει συγκλονίσει κάθε άνθρωπο που μας βλέπει, δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητος με το να βλέπει μια μητέρα που δουλεύει νύχτα, όταν κάποιος βλέπει μια μητέρα να μη γυρίζει στα παιδιά της επειδή πήγε να δουλέψει, συγκλονίζεται.

Πάνω σε αυτό το έδαφος, λοιπόν, έρχονται όλοι αυτοί οι έμποροι ελπίδας, ψεμάτων και λένε ψέματα, τα οποία αποδεικνύονται ότι είναι ψέματα, όχι επειδή το λέει ο υφυπουργός Καραγκούνης ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επειδή το λέει η αρμόδια Αρχή, Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία σε πίνακα με όλες τις χώρες της Ευρώπης λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα».

Στο σημείο αυτό επικαλέστηκε στοιχεία με βάση την επίσημη μέτρηση που κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας για να πει ότι τα εργατικά ατυχήματα είναι 46-48 ετησίως, σταθερά τα τέσσερα τελευταία χρόνια και όχι 201, αριθμός που έχει αναπαραχθεί από πολλά μέσα ενημέρωσης και δεν ισχύει.

Αναφερόμενος στη συνέχεια σε μια πιθανή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «βεβαίως θα γίνει η συνάντηση.

Τα δύο επιτελεία βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για την ακριβή ημερομηνία, επισημαίνοντας ότι θεωρεί πως είναι θέμα λίγων ημερών και ο στόχος είναι αυτή να πραγματοποιηθεί μέσα στον Φεβρουάριο.

«Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουμε μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση κι έναν πρωθυπουργό και συνολικά ένα επιτελείο που ασκεί την εξωτερική πολιτική και την άμυνα που τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει ουσιαστικά τη χώρα χωρίς να υποχωρεί πουθενά», σημείωσε κληθείς να σχολιάσει την ανάρτηση της κ. Καρυστιανού.

Πρόσθεσε ότι ευτυχώς η μεγάλη κρίση που αντιμετωπίσαμε στον Έβρο, η τα εξοπλιστικά ή η ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, η επέκταση στον Ιόνιο δεν έγιναν κατόπιν μετάφρασης στα αραμαϊκά ή από τα αραμαϊκά.

Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα της χώρας είναι σοβαρές συζητήσεις που δεν γίνονται με όρους μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαφόρων ανθρώπων». Αυτό που κάνει η κ. Καρυστιανού «στερείται σοβαρότητας», είπε.

Όσον αφορά τον σάλο που προκλήθηκε με την Όλγα Κεφαλογιάννη και την επίμαχη διάταξη, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως ο τρόπος που παρουσιάστηκε το θέμα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.«Πρώτον, δεν ήταν τροπολογία, αλλά μια νομοθετική διάταξη μεταξύ άλλων 8, άρα δεν ήταν κάτι άσχετο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο», διευκρίνισε.

«Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ως είθισται στο τέλος της χρονιάς, είχε άρθρα από περισσότερα από ένα υπουργείο. Είχε μια σειρά από διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα άρθρα αυτά προς ψήφιση ήταν και στη διαδικασία των Επιτροπών της Βουλής, μια εκ των οποίων είναι και για ακρόαση φορέων άρα μπορούσε όποιος φορέας ήθελε -είχε κληθεί από τη Βουλή και τον πρότειναν τα κόμματα- αλλά και όλα τα κόμματα, στις τέσσερις Επιτροπές και την Ολομέλεια να προβάλει την οποιαδήποτε ένσταση. Άρα δεν μιλάμε για τροπολογία που ήρθε νύχτα».

Πρόσθεσε επίσης, ότι δεν άλλαξε τον πυρήνα του συγκεκριμένου κομματιού του οικογενειακού δικαίου που είναι η επιμέλεια. Παράλληλα, τόνισε πως αν και κάποιος πολιτικός κάνει χρήση της εν λόγω διάταξης, της οποίας μπορεί να κάνει χρήση και κάθε πολίτης, δεν το κάνει με την ιδιότητα του πολιτικού, αλλά στην προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητα της ως μητέρα.

«Η κριτική που γίνεται στην κ. Κεφαλογιάννη για τον χρόνο και τον τρόπο χρήσης της διάταξης είναι μια άλλη συζήτηση, όμως επειδή στο τέλος της μέρας τη μεγαλύτερη αξία την έχουν τα παιδιά, θεωρώ ότι η κουβέντα επί του προσωπικού κάνει κακό σε αυτά τα δύο παιδιά».