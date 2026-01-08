Μαρινάκης σε αγρότες: «Πρόσκληση για διάλογο την Τρίτη με τον πρωθυπουργό» - Οι δύο προϋποθέσεις

Εκ νέου καλεί σε διάλογο τους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την προσεχή Τρίτη 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση θέτει δύο προϋποθέσεις: να είναι αντιπροσωπευτικό το κλιμάκιο ώστε να συζητηθούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι και δεύτερον οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» τόνισε μιλώντας στο Newsbomb.

Σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου, τόσο στην εθνική οδό όσο και στους παράδρομους και το επαρχιακό δίκτυο, προχώρησαν νωρίτερα οι αγρότες που ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννόηση με συναδέλφους τους από την Αταλάντη και τον Δομοκό, πριν ακόμη φτάσουν τα τρακτέρ από την Καρδίτσα, τα οποία έφτασαν πριν λίγη ώρα. Πλέον, η διέλευση από τη Λαμία προς την Αθήνα καθίσταται σχεδόν αδύνατη.

48ωρο μπλόκο στα Τέμπη

Παράλληλα, σε αποκλεισμό των σηράγγων στα Τέμπη προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης Θεσσαλοί αγρότες, από το μπλόκο της Νίκαιας, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο σημείο, ενώ έβαλαν φωτιά σε μπάλες από άχυρο.