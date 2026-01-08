Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της χώρας: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ με τις παρακαμπτήριες

Αναλυτική ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της χώρας με φόντο τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε κομβικά σημεία, εξέδωσε η αστυνομία.

Όπως τονίζει η ΕΛΑΣ, αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επισημαίνεται ότι, έχουν εκδοθεί ήδη σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Μπλόκα αγροτών: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ως ακολούθως:

Θήβα Βοιωτίας , 89,835η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών) και

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών), κίνηση στον παράδρομο του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. και ακολούθως μέσω των Ε.Ο. Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, Λιβαδειάς – Αταλάντης, στην 71,700 χ/θ Π.Ε.Ο Λαμίας – Λιβαδειάς (Κόμβος Παλαιού Λεβέντη) και μέσω Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς, Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και Θηβών Χαλκίδας στην 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας). Στο δε ρεύμα πορείας προς Λαμία, από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Σημειώνεται ότι, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ώρες 07:00 έως 21:00, τα I.X.E. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία που κινούνται προς Λαμία, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδρομή έως την 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και ακολούθως μέσω Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αταλάντης και Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Λιβανατών (149,555η χ/θ).

Αταλάντη Φθιώτιδας , 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης): Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο δε ρεύμα πορείας προς Λαμία από την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) έως την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών).

, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης): Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο δε ρεύμα πορείας προς Λαμία από την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) έως την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών). Λαμία Φθιώτιδας , 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου): Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου): Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, (10,500η χ/θ Α/Δ Σχηματαρίου – Χαλκίδας) και εκτροπή αυτής μέσω της Παλαιάς Γέφυρας Χαλκίδας (κίνηση μέσω της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας – Σχηματαρίου).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, τροποποιούνται οι αναφερόμενες στην προηγούμενη (08-01-2026) ανακοίνωσή μας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ισχύουν οι κάτωθι:

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, για σήμερα Πέμπτη (08-01-2026) από ώρα 13:15΄και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, όλων των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, των φορτηγών και των λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι το νοτιότερο άκρο του Ανισόπεδου Κόμβου Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+265) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αλλά και στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, δεν θα εισέρχονται στον Α/Κ Πλατυκάμπου, αλλά θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα κατευθύνονται στην Επαρχιακή Οδό Γυρτώνης–Τυρνάβου και μέσω της Εθνικής Οδού Λάρισας–Κοζάνης, της Εθνικής Οδού Ελασσόνας-Δεσκάτης και της Ε.Ο Τρικάλων-Γρεβενών, στο ύψος των Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό.

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων, δεν θα εισέρχονται στον Α/Κ Πλατυκάμπου, αλλά θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης και απ’ όπου θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Συκουρίου ή τον Α/Κ Γυρτώνης έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού και στη συνέχεια στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού–Λεπτοκαρυάς, όπου στο ύψος του Σ.Σ. Ραψάνης θα κατευθύνονται στην Επ. Οδό Ράψανης-Πυργετού όπου θα εισέρχονται εκ νέου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. στον Α/Κ Πλαταμώνα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στο Κλειδί Ημαθίας και μέσω της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό Γρεβενών –Τρικάλων και εν συνέχεια θα κατευθύνονται προς Ε.Ο. Δεσκάτης -Ελασσόνας και μέσω της Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας θα εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Τυρνάβου-Γυρτώνης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου όπου θα εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου.

Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Α/Κ Πλαταμώνα στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς από όπου θα κατευθύνονται προς Πυργετό και μέσω της Επ. Οδού Πυργετού -Ραψάνης θα εισέρχονται εκ νέου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς στο ύψος του Σ.Σ. Ραψάνης και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου όπου θα εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου.

Οι λοιπές αναφερόμενες στην από 05-01-2026 ανακοίνωσή μας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τους Α/Κ Κιλελέρ, Α/Κ Βελεστίνου έως Α/Κ Πλατυκάμπου, εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ολόκληρη τη χώρα

