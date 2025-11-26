Με τρολάρισμα και δηλητηριώδη «καρφιά» η κυβερνητική αποδόμηση του rebranding Τσίπρα

Την αποδόμηση του επιδιωκόμενου rebranding Τσίπρα συνεχίζει το κυβερνητικό επιτελείο όσο επίμαχα αποσπάσματα της «Ιθάκης» βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Κινούμενα στη στρατηγική «δε θα επιτρέψουμε να γράψει ξανά την ιστορία όπως εκείνον τον βολεύει» κυβερνητικά στελέχη απαντούν με δηλητηριώδη «καρφιά» στην «αλήθεια» που ο ΑλέξηςΤσίπρας παρουσιάζει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, επιστρατεύοντας από «τρολάρισμα» μέχρι λάθη, παραλείψεις αλλά κυρίως αντιφάσεις- αλαζονεία και έλλειψη μετάνοιας και διδαχής από τα λάθη πίσω από το περιεχόμενο των λεγομένων του αυτών καθαυτών.

Το δεδομένο στο οποίο στέκεται ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου είναι το «άδειασμα» των μελών του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και των στενών συνεργατών του το οποίο διακρίνουν στην αφήγηση του κ. Τσίπρα, προκειμένου να υπογραμμίσουν ότι οι «κακές επιλογές ανήκουν στον ίδιο» ο οποίος κρίθηκε από τους πολίτες ως πρωθυπουργός το 2019 και το 2023 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αφετέρου υπό την αντίφαση ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν εντέλει προς όφελος του ελληνικού λαού.

Στο κυβερνητικό «κάδρο» μπαίνουν οι αιχμές του Αλέξη Τσίπρα για τον Γιάνη Βαρουφάκη υπό την υπόμνηση ότι ο άνθρωπος στον οποίο σήμερα προσάπτει τα μύρια όσα είναι ο ίδιος που επέλεξε πριν από 10 χρόνια ως «τσάρο» της οικονομίας στην πιο κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα για μία μείζονα διαπραγμάτευση, χαρακτηρίζοντάς τον «asset».

«Μία από τις βασικές παραμέτρους ενός πολιτικού είναι οι επιλογές των προσώπων. Γιατί να πιστέψουν οι πολίτες ότι ένας άνθρωπος που έκανε μόνο λάθος επιλογές στην δεύτερη του εκδοχή θα κάνει σωστές επιλογές;», διερωτώνται κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επαναλαμβάνοντας τη μομφή ότι «η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες πλήρωσαν ακριβά τα πειράματα Βαρουφάκη και το τρίτο αχρείαστο μνημόνιο».

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη αξιολογούν ως ομολογία διακυβέρνησης «μπάχαλου» υπό την ηγεσία του την αναφορά του κ. Τσίπρα ότι οι υπουργοί του «αυτενεργούσαν» από την πρώτη ημέρα ανάληψης τα διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, ανεβάζοντας κατά τα λεγόμενά του τα ελληνικά spread κατά μία μονάδα ο καθένας μόνο από τις δηλώσεις τους πριν από το τότε πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στη στρατηγική αποδόμησης εντάσσονται και το βίντεο – απάντηση γεμάτο νόημα του Άδωνι Γεωργιάδη στην αφιέρωση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και το γεωγραφικό λάθος για την ανύπαρκτη Ρίγα της Εσθονίας α λα «Μυτιλήνη και Λέσβος» που εντόπισε ο Παύλος Μαρινάκης για να ψέξει τις γεωγραφικές γνώσεις του πρώην πρωθυπουργού ώστε να καταδείξει μία «συνολική ηγετική ανεπάρκεια».

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επισημαίνουν επίσης «παραδοχή» του Αλέξη Τσίπρα για νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που προέβλεπε παροχές πολλών δισεκατομμυρίων και «κατάργηση της λιτότητας με ένα νόμο και ένα άρθρο» ενώ όταν ανέλαβε την εξουσία φόρτωσε τον ελληνικό λαό με το τρίτο μνημόνιο.

Εστιάζουν, δε, στις αναφορές στην υπόθεση Novartis, ερμηνεύοντας την αφήγηση του κ. Τσίπρα ως «κυνική ομολογία» ότι παρά την απουσία σοβαρών ενδείξεων για 11 πολιτικά πρόσωπα που είχαν ως κοινή συνισταμένη υπουργοί και νομικοί του σύμβουλοι ο ίδιος όπως σχολιάζουν «τους κρέμασε όλους στα μανταλάκια και τους έστειλε στη δικαιοσύνη ανεξαιρέτως».

Η σύγκρουση παρελθόν - παρόν και μέλλον και η «μάχη» με τους αγρότες

Το μότο του Μεγάρου Μαξίμου πάντως είναι «αυτός μιλάει για το παρελθόν, ενώ εμείς για το παρόν και το μέλλον». Εξού και η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων, τα βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τις αποτελεσματικές λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν την κάθε κοινωνική κατηγορία χωριστά όπως αυτή αγροτών και κτηνοτρόφων που βιώνουν τις επιπτώσεις των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ενδεχόμενο μπλόκων με τρακτέρ στους δρόμους αλλά και τα πυρά που έχει δεχτεί για τις αγροτικές αποζημιώσεις, η κυβέρνηση η κυβέρνηση απαντά αφενός με τη δέσμευση για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών αρχικά την Παρασκευή με την προκαταβολή ενίσχυσης και στη συνέχεια με πολλά εκατομμύρια μέχρι τέλος του έτους. Αφετέρου ρίχνει στη «μάχη» το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που κατατέθηκε χθες στη Βουλή με τρεις μεγάλες αλλαγές και στόχο ένα απολύτως διαφανές σύστημα προς όφελος των έντιμων παραγωγών.

«Η πλειονότητα των αγροτών και κτηνοτρόφων θα λάβει τελικώς πρόσθετα ποσά γιατί κάποιοι λίγοι μπαταχτσήδες μπλοκάρονται» είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Αναφορικά, δε, με το νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τα Χριστούγεννα και μετά από την έγκριση του σχεδίου δράσης από την Κομισιόν, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων (νέο ΟΣΔΕ) απολύτως σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ώστε από εδώ και πέρα να μην έχουμε νέες εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα, ότι βάζει τέλος στα «πανωγραψίματα» μπλοκάροντας οριστικά τους δήθεν έξυπνους και διασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα που αναλογούν στη χώρα.

«Καλούμε τους αγρότες να δουν τις πράξεις αυτές, να συνεχίσουν να αιτούνται - κάτι που είναι λογικό - αλλά να βάλουν και στο ζύγι αν όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε είχαν γίνει για ολόκληρες δεκαετίες και αν τώρα γίνονται», είναι το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου μετά και τις αποφάσεις της πανελλήνιας σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας την περασμένη Κυριακή.