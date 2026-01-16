ΜέΡΑ25: «Η κλήση του Βαρουφάκη σε προκαταρκτική μας επαναφέρει στα χρόνια της εθνικοφροσύνης»

Σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση άσκησε το ΜέΡΑ25, καθώς εξέδωσε νέο μήνυμα για την προκαταρκτική εξέταση του Γραμματέα του, Γιάνη Βαρουφάκη, με αφορμή δηλώσεις του για χρήση ναρκωτικών αλλά και για την παρουσία της αστυνομίας στο σπίτι του, τονίζοντας πως «η κλήση του σε προκαταρκτική εξέταση μας επαναφέρει στα χρόνια της εθνικοφροσύνης».

«Ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά στη δεκαετία του 1950 έγινε πράξη. Μετά από σχετικές εκκλήσεις, συνοδευόμενες από ύβρεις, που έκανε επί μία εβδομάδα η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης και η οργουελιανή “Ομάδα Αλήθειας”, και μετά από δημοσιογραφικές διαρροές εισαγγελικών ενεργειών, το πρωί της Παρασκευής 16/1 η αστυνομία εμφανίστηκε στο σπίτι του γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη για να του επιδώσει κλήση σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον της… Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών» ανέφερε αρχικά το μήνυμα του κόμματος.

«Η εμφάνιση αστυνομίας σε σπίτι πολιτικού αρχηγού προκειμένου να κληθεί να δώσει εξηγήσεις “δια υπόθεσή του” παραπέμπει στα χειρότερα χρόνια της εθνικοφροσύνης και αποτελεί αδιανόητη κατάχρηση εξουσίας, από μια κυβέρνηση η οποία έχει ξεχαρβαλώσει κάθε έννοια κράτους δικαίου. Σε νομικό επίπεδο είναι χαρακτηριστικό ότι ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 καλείται “να δώσει εξηγήσεις” επί ανύπαρκτου ποινικού αδικήματος, αφού ουδέν αναγράφεται στην κλήση. Σε πολιτικό πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος που διασφαλίζει την ελευθερία της άποψης για θέματα δημόσιου κοινωνικού ενδιαφέροντος», πρόσθεσε.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «Στο ΜέΡΑ25 είμαστε ξεκάθαροι: ούτε μας τρομάζουν ούτε πρόκειται να σιωπήσουμε. Ο γραμματέας μας καλείται να απολογηθεί γιατί σε μια χώρα όπου τα ναρκωτικά θερίζουν και απειλούν τη ζωή των νέων ανθρώπων, όπου η κοκαΐνη κάνει θραύση στην καλή κοινωνία χωρίς τον παραμικρό έλεγχο και τα λαϊκά παιδιά οδηγούνται στη φυλακή για μικροποσότητες, αυτός επέλεξε να πει την αλήθεια. Να κάνει δηλαδή αυτό που επιτάσσουν όλες οι σύγχρονες έρευνες αναφορικά με την εξάρτηση.