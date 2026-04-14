Μετωπική επίθεση Ζαχαριάδη σε Λαζαρίδη: «Από σήμερα το ψέμα έχει όνομα και επίθετο»

Σε μια σκληρή δήλωση προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, εξαπολύοντας πυρά κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη.

Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε με αφορμή αναφορές του κ. Λαζαρίδη περί «τεμπέληδων αριστερών», με τον κ. Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για «χυδαιότητα» και «έλλειψη επιχειρημάτων», στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του και κατά του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη:

«Μέσα στην απελπισία του ο Μακάριος Λαζαρίδης, που το παίζει πτυχιούχος Δημοσίου Πανεπιστημίου ενώ δεν είναι, έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως «τεμπέληδες».

Τέτοιες χυδαίες επιθέσεις και χαρακτηρισμοί δείχνουν αδυναμία, έλλειψη επιχειρημάτων και φόβο.

Από σήμερα, το ψέμα έχει όνομα και επίθετο: Μακάριος Λαζαρίδης.

Όνομα και επίθετο έχει και η υποκρισία: Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάθε πολίτης που σέβεται τον εαυτό του είτε είναι αριστερός, είτε δεξιός, είτε είναι κεντρώος ντρέπεται για τη σημερινή δημόσια παρουσία του Λαζαρίδη.

Όλα τα άλλα είναι η «αριστεία» της τοξικότητας και του επιτελικού κράτους των ανύπαρκτων προσόντων».

