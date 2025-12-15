Αποστολάκη για απειλές Φραπέ στην Κωνσταντοπούλου: «Θα μας σκοτώσει όλους όπως προκύπτει από αυτά που λέει»

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, κλήθηκε μεταξύ άλλων να σχολιάσει την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τα όσα έγιναν στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφορικά με τις φερόμενες απειλές του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπές) προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Αποστολάκη απάντησε μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» στο Mega: «Το άκουσα από την ίδια (για τις απειλές) αλλά δεν ήμουν αυτόπτης μάρτυρας, δεν το γνωρίζω», δήλωσε.

Και προσθέτει μετά από την ερώτηση της Φαίης Σκορδά για τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Δεν θέλω να σχολιάζω συναδέλφους και στάσεις άλλων προσώπων στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την Επιτροπή έχουμε έναν κοινό στόχο. Δεν είναι ίδιος με τους βουλευτές της κυβέρνησης.

Αυτό είναι αλήθεια. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του με τον τρόπο που εκείονος ξέρει, εκείνος μπορεί, εκείνος επιθυμεί, εκείνος αξιολογεί».

Στη συνέχεια επεσήμανε ξανά ότι δεν θέλει να σχολιάζει συναδέλφους της λέγοντας: «Ε, όχι να σχολιάσω συναδέλφους; Όχι.

Αν αυτό έχει συμβεί (με τις απειλές του Φραπέ προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου) είναι ανατριχιαστικό, δεν το συζητάμε. Είναι έξω από κάθε λογική και αυτός ο άνθρωπος με βάση τις επισυνδέσεις έχει αυτού του είδους τη συμπεριφορά.

Θα μας σκοτώσει όλους όπως προκύπτει από αυτά που λέει. Θα πάω εκεί και θα σκοτώσω τον τάδε, δεν θα μείνει κανένας, θα τους ξεπατώσω. Την Ευρωπαική Εισαγγελέα. Άρα ένας άνθρωπος με αυτή τη λογική βεβαίως μπορεί να στρίψει το λαρρύγγι της Ζωής Κωνσταντοπούλου ή οποιουδήποτε άλλου», δήλωσε μεταξύ άλλων η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ.