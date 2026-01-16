Το μήνυμα Χρυσοχοΐδη για τα μπλόκα: «Αν συνεχιστούν θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως προβλέπεται»

Σαφές μήνυμα ότι «η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχιστεί» έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας τις πολύ εβδομαδιαίες κινητοποιήσεις των αγροτών και τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία διαχειρίστηκε τις διαμαρτυρίες.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση επέλεξε να επιτρέψει στους αγρότες να εκφράσουν τα αιτήματά τους «με έναν απολύτως δημοκρατικό τρόπο», χωρίς αστυνομική παρέμβαση, παρά μόνο στα σημεία όπου υπήρχαν «κόκκινες γραμμές» που αφορούσαν κρίσιμες υποδομές, όπως αεροδρόμια και λιμάνια. Όπως σημείωσε, η επιλογή αυτή ήταν συνειδητή και στόχευε στην αποφυγή έντασης.

Παράλληλα αναγνώρισε ότι οι περιοδικοί αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων δημιούργησαν σημαντική ταλαιπωρία στους πολίτες, ιδιαίτερα την περίοδο των γιορτών, όταν η κίνηση ήταν αυξημένη.

Ωστόσο, τόνισε ότι δεν υπήρξαν περιστατικά βίας ή πίεσης προς τους διαδηλωτές, επισημαίνοντας πως «κανείς δεν μπορεί να προσάψει στην κυβέρνηση κάτι σχετικό».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στάθηκε και στη φύση των κοινωνικών διεκδικήσεων, εξηγώντας ότι όλες οι ομάδες και οι συνδικαλιστικές ενώσεις καταθέτουν αιτήματα, γνωρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλα. «Αυτό είναι η δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όποιος δεν αντιλαμβάνεται αυτή τη διαδικασία «έχει πρόβλημα να κατανοήσει την ίδια τη δημοκρατία».

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η συνέχιση των κινητοποιήσεων, μετά από τόσες εβδομάδες, δεν δικαιολογείται πλέον, καθώς πέρα από την ταλαιπωρία προκαλείται και οικονομική ζημιά. Και προειδοποίησε ότι, εφόσον οι αποκλεισμοί συνεχιστούν, «ο νόμος θα εφαρμοστεί όπως προβλέπεται».

Με το μήνυμα αυτό, η κυβέρνηση δείχνει πως η περίοδος ανοχής φτάνει στο τέλος της, ενώ η αστυνομία παραμένει σε ετοιμότητα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, εφόσον χρειαστεί.