Μήνυμα Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της ΝΔ: «Αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική»

Με επίκεντρο την ασφάλεια, την μεταναστευτική πολιτική και την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας της χώρας, πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το δεύτερο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τίτλο «Ασφαλή Ελλάδα».

Πρωθυπουργός και υπουργοί παρουσιάζουν τον απολογισμό της τελευταίας 5ετίας και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο.

Μητσοτάκης: «Αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα γεγονότα του 2019 στον Έβρο, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετώπισε μια «υβριδική απειλή» από την Τουρκία και αντέδρασε αποφασιστικά.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η παρουσία της ευρωπαϊκής ηγεσίας στα σύνορα αποτέλεσε σημείο καμπής:

«Εμείς μιλούσαμε για προστασία συνόρων ως πολιτική μειοψηφία», είπε, τονίζοντας ότι τότε η Ευρώπη αναγνώρισε την ανάγκη θωράκισης των εξωτερικών συνόρων της.

Αναφερόμενος στον φράχτη του Έβρου, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση προχώρησε ανεξάρτητα από τη χρηματοδότηση της ΕΕ:

«Πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε φράχτη, δε μας δίνει η Ευρώπη λεφτά; θα τον φτιάξουμε μόνοι μας. Και τον φτιάξαμε και θα τον συνεχίσουμε».

Παράλληλα, μίλησε για την κυβερνητική στρατηγική στο μεταναστευτικό:

«Κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τη μικρή Μαρία, με την κ. Άρτεμη που ασχολήθηκαν στο Δέλτα του Έβρου δεν ασχολήθηκε κανείς», υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία των πολιτών στηρίζει την «αυστηρή αλλά δίκαιη» πολιτική της κυβέρνησης.

Χρυσοχοΐδης: «Ο Έβρος είναι απόρθητος»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στάθηκε στη σημασία της φύλαξης των συνόρων και στην επιχειρησιακή ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας.

Αναφερόμενος στα γεγονότα του 2020, είπε:

«Πριν από έξι χρόνια περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα σύνορά μας και τότε πήραμε την πολιτική απόφαση να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας. Δεν πέρασε ούτε ένας, χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεταναστευτικές ροές έχουν πλέον σχεδόν μηδενιστεί, ενώ ο φράχτης φτάνει τα 75 χιλιόμετρα και θα επεκταθεί κατά 5 ακόμη.

Για την εγκληματικότητα, ο υπουργός ανέφερε ότι το λεγόμενο «ελληνικό FBI» έχει πραγματοποιήσει 2.000 συλλήψεις, εξαρθρώνοντας μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις.

Επιπλέον, τόνισε:

«120 συλλήψεις έχουμε καθημερινά για κακοποιητές μέσα στις οικογένειές τους», με 13.000 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία μόνο το 2024.

Πλεύρης: «Μείωση 60% στις ροές από Αν. Αιγαίο και Έβρο»

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στοιχεία για την εξέλιξη των αιτήσεων ασύλου και των μεταναστευτικών ροών.

Όπως είπε:e

«Το 2019 παραλάβαμε περισσότερες από 300.000 υποθέσεις εξέτασης ασύλου, ήταν οι εποχές του “λιάζονται” και του “εξαφανίζονται”».

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι ροές από το Ανατολικό Αιγαίο και τον Έβρο μειώθηκαν από 48.000 το 2024 σε 21.000, δηλαδή κατά 60%.

Σήμερα εκκρεμούν 26.000 αιτήσεις ασύλου, ενώ –όπως ανέφερε– χώρες όπως η Γερμανία και η Δανία έχουν πλέον υιοθετήσει πιο αυστηρές θέσεις, κοντά στις ελληνικές.

Για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, το χαρακτήρισε «μεγάλη πρόκληση», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να το εφαρμόσει με αυστηρότητα για όσους δεν δικαιούνται άσυλο και προστασία για όσους το δικαιούνται.