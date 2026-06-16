Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθη σήμερα στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκειμένου να επιθεωρήσει τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι.

Από το σημείο της «αυτοψίας», προέβη επίσης σε δηλώσεις λέγοντας: «Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία, επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς.

Θα τους το ξαναπώ ακόμη μία φορά, αυτό το οποίο κάνω εδώ σήμερα το κάνω τρία ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές».

Μητσοτάκης: «Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχήλια»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμα πως «είναι χρέος μας να επικοινωνούμε με τους πολίτες να στεκόμαστε κοντά στις δημοτικές αρχές.

«Η ανάταξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας. Όλα όσα έχουμε κάνει στην Υγεία σηματοδοτούν ότι πέρα από τη στείρα αντιπαράθεση, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι τι θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς δεν τάξαμε λαγούς με πετραχήλια.

«Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τις πάρει»

«Ο τζάμπα ένα ανταγωνίζεται τον τζάμπα δύο και θα ακολουθήσουν και τζάμπα τρία και τέσσερα. Τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τις πάρει.

Εμείς δημιουργούμε πλούτο και επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης. Τα νέα παιδιά έως 25 ετών δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος. Δώσαμε πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους. Αυξήσαμε το τακτικό επίδομα στους συνταξιούχους στα τέλη του έτους.

Πρώτα θα δημιουργήσουμε τον πλούτο και μετά θα τον μοιράσουμε. Να έχετε επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν από πριν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές», τόνισε.

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Να ξεκινήσω κι εγώ ευχαριστώντας από καρδιάς και τον Νίκο και τον Γρηγόρη, τον Δήμαρχο, για μία πραγματικά εξαιρετική συνεργασία.

Γιατί, ξέρετε, όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πολιτών, αυτά τα οποία σας απασχολούν κάθε βράδυ, μπορεί να είναι μεγάλα ζητήματα, όπως καλή ώρα η ακρίβεια, μπορεί να είναι ζητήματα τα οποία για εμάς φαίνονται μικρά, αλλά για τους κατοίκους δίπλα σε ένα ρέμα, για το οποίο έχουν το άγχος ότι σε κάθε βροχή θα πλημμυρίσει, είναι πολύ σημαντικά και τα ζητήματα αυτά δεν μπορούμε να τα λύσουμε παρά μόνο με στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είχα την ευκαιρία πριν έρθω σήμερα εδώ, σε αυτό το καταπληκτικό σημείο, να σας απευθύνω έναν σύντομο χαιρετισμό, να επισκεφθώ το Κέντρο Υγείας της Βάρης. Και θέλω να θυμηθείτε πώς ήταν το Κέντρο Υγείας και πώς είναι σήμερα και να κάνετε μία προβολή από αυτή τη μικρή για εμάς αλλά μεγάλη για εσάς παρέμβαση στη συνολική επένδυση την οποία έχουμε κάνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όλα αυτά τα χρόνια.

Διότι αν θυμηθείτε το 2023, όταν είχα έρθει να σας μιλήσω, σας είχα πει ότι η ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα για τη δεύτερη τετραετία.

Τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια; Αξιοποιήσαμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Φτιάξαμε σαν το Κέντρο Υγείας στη Βάρη 156 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. Φτιάξαμε πάνω από 90 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στα νοσοκομεία μας. Μπορείτε να κλείνετε πια ραντεβού απευθείας στους γιατρούς από το κινητό σας. Σας έρχονται μηνύματα για προληπτικές εξετάσεις οι οποίες προλαμβάνουν ασθένειες πριν ασθενήσετε.

Όλα αυτά αποτελούν μία συνολική παρέμβαση στην υγεία η οποία τι σηματοδοτεί; Ότι τελικά, φίλες και φίλοι, πέρα από τη στείρα κομματική αντιπαράθεση, πέρα από τους καβγάδες στα κανάλια, αυτό το οποίο τελικά ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη.

Εμείς δεν τάξαμε λαγούς με πετραχήλια. Μας εμπιστευτήκατε το 2023 και σας παρουσιάσαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά, πώς μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας τις εποχές των μεγάλων κρίσεων και να χτίσουμε πάνω στις μεγάλες επιτυχίες της πρώτης τετραετίας.

Και βέβαια, κάθε φορά που βλέπω τον Νίκο δεν μπορώ να μην θυμηθώ τις δύσκολες εποχές που περάσαμε μαζί στην πανδημία του Covid, όταν αναγκαστήκαμε να κλείσουμε ολόκληρη τη χώρα με μία απόφαση η οποία έπρεπε να παρθεί σε ένα Σαββατοκύριακο και όταν στηρίξαμε την κοινωνία και τους πολίτες με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να συνέλθουμε μέσα από αυτή την παγκόσμια πανδημία.

Και βέβαια, βρισκόμαστε σήμερα να έχουμε εισέλθει πια αισίως στον τέταρτο χρόνο της διακυβέρνησής μας. Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή «έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς».

Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά: αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα «3Β» το κάνω τρία χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές. Γιατί είναι χρέος μας να επικοινωνούμε με τους πολίτες, να ακούμε τα προβλήματά τους, να στεκόμαστε κοντά συνολικά στις δημοτικές αρχές, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να μπορούμε, όπως σας είπα, να κάνουμε τις ζωές των πολιτών κάθε μέρα λίγο καλύτερες.

Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, σε μία δύσκολη και σύνθετη γεωπολιτική πραγματικότητα. Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος -βλέπω ότι τα μαθήματα που κάνουμε στην πολιτική ακαδημία πιάνουν τόπο, διότι τα είπε ακριβώς έτσι όπως έπρεπε. Γιατί, όμως, το λέω αυτό; Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος στην πολύ όμορφη εικόνα την οποία και εγώ έχω συγκρατήσει στο μυαλό μου, όταν προσνηώθηκα στην πρώτη φρεγάτα, τον «Κίμωνα», εδώ, στον Σαρωνικό, όταν την πήγαμε μαζί μέχρι τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Πρέπει να σας πω ότι αισθάνθηκα μεγάλη ικανοποίηση ως Έλληνας Πρωθυπουργός όταν έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος μου είπε, «η Κύπρος δέχεται επίθεση, μπορείς να βοηθήσεις;».

Και μέσα σε πέντε ώρες είχαν αποπλεύσει δύο πλοία, μαζί με τέσσερα αεροπλάνα. Αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί δίπλα στον Ελληνισμό, όπου και αν αυτός βρίσκεται, ότι είμαστε σήμερα μια ισχυρή χώρα που μπορεί να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, έγιναν με μια συνετή οικονομική διαχείριση, η οποία μας επιτρέπει να μην βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο και να χτίζουμε βήμα-βήμα πάνω στις επιτυχίες μας.

Είχα δεσμευθεί το 2023 ότι κεντρικός στόχος της πολιτικής μας είναι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε πλήρως την αξιοπιστία μας, να μειώσουμε το χρέος μας, να δημιουργήσουμε πλεονάσματα και μέσα από αυτά τα πλεονάσματα να στηρίξουμε την κοινωνία.

Αυτό το οποίο σας είπα -και δεσμεύτηκα- το κάναμε πράξη. Θέλω να κρατήσετε μόνο ένα στοιχείο, το οποίο δεν αφορά μόνο τους οικονομολόγους και αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τα των μακροοικονομικών εξελίξεων στην πατρίδα μας: αναφέρομαι στο δημόσιο χρέος.

Γιατί το λέω αυτό; Θυμάμαι τον εαυτό μου, όσοι μεγαλώσαμε -ο Δήμαρχος είναι έναν χρόνο μεγαλύτερος μου στο σχολείο, γι’ αυτό τα ξέρει όλα αυτά-, η δική μας γενιά, η οποία μεγάλωσε πολιτικά τη δεκαετία του ‘80 και τη δεκαετία του ‘90, θυμάται μονίμως μια ιστορία. Είναι η ιστορία του χρέους της χώρας να «πλακώνει», ουσιαστικά, ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και να υπονομεύει το μέλλον της επόμενης γενιάς.

Εμείς μεγαλώσαμε με την ιστορία του δημοσίου χρέους. Μεγαλώσαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει τότε ότι «ή η Ελλάδα θα νικήσει το χρέος ή το χρέος θα καταπιεί την Ελλάδα».

Και για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό, για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει και μειώνει το δημόσιο χρέος της με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία των χωρών που είναι μέλη του ΟΟΣΑ.

Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν θα κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά το ίδιο χρέος που η προηγούμενη γενιά κληροδότησε σε εμάς. Και όπως εσείς δεν θέλετε να κληροδοτήσετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας χρέη, έτσι κι εμείς έχουμε μια υποχρέωση να μην κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος, το οποίο στην πρώτη δυσκολία θα κινδυνεύει και πάλι να μας «πνίξει» και να αντιμετωπίσει η χώρα το φάσμα της χρεοκοπίας.

Εμείς χαράξαμε μια υπεύθυνη πολιτική. Είπαμε ότι θέλουμε να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θέλουμε να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους, θέλουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα η οποία ξυπνά νωρίς, την παραγωγική Ελλάδα, αυτή η οποία δουλεύει και εργάζεται σκληρά. Αυτήν ακριβώς την πολιτική εφαρμόσαμε.

Γιατί το λέω αυτό; Το λέω διότι στον πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε.

Ο «Τζάμπα 1» ανταγωνίζεται τον «Τζάμπα 2» και θα ακολουθήσει και «Τζάμπα 3» και «Τζάμπα 4». Τους λέω, λοιπόν, ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι «τσάκισαν» στους φόρους τη μεσαία τάξη.

Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες, ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.

Βλέπω εδώ πολλά νέα παιδιά και σκέφτομαι ότι τα νέα παιδιά αυτά, τα οποία θα μπουν στην αγορά εργασίας ή μπορεί ήδη να είναι στην αγορά εργασίας, έως 25 ετών δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος. Αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και εμείς έχουμε μηδενίσει ουσιαστικά τον φόρο για τη νέα γενιά.

Εμείς ήμασταν αυτοί που για τους συνταξιούχους δώσαμε, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, πραγματικές αυξήσεις. Εμείς είμαστε αυτοί που είπαμε: μας περισσεύουν λίγα χρήματα γιατί κάναμε συνετή οικονομική διαχείριση το 2025, να αυξήσουμε λίγο το τακτικό επίδομα το οποίο θα δώσουμε στους συνταξιούχους στα τέλη του έτους. Αλλά θα κινηθούμε πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας.

Η δική μας φιλελεύθερη ιδεολογία λέει κάτι απλό: πρώτα θα δημιουργήσουμε τον πλούτο μέσα από επενδύσεις, μέσα από παραγωγική δραστηριότητα και μετά θα τον μοιράσουμε. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν.

Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά-σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.

Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι σήμερα, ουσιαστικά, για το μέλλον της χώρας υπάρχει μόνο ένα κόμμα και μία παράταξη η οποία προσφέρει πραγματική κυβερνητική λύση στα ζητήματα της χώρας.

Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, για το πώς θα χτίσουμε μαζί το κοινό μας σπίτι, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές δυσκολίες που υπάρχουν.

Εμείς δεν βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια πονάει σήμερα και ξέρω πολύ καλά ότι ένα νέο ζευγάρι το οποίο μπορεί να είναι στο νοίκι δοκιμάζεται από το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά τα ενοίκια. Αλλά δεν μπορώ να τους τάξω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να υλοποιήσω την επόμενη μέρα.

Κάναμε ήδη μία πολύ σημαντική κίνηση: επιστρέφουμε σε κάθε ενοικιαστή ένα ολόκληρο ενοίκιο τον μήνα Νοέμβριο. Μειώνουμε δηλαδή, ουσιαστικά, μεσοσταθμικά το ενοίκιο κατά 8%. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Και μονίμως το μυαλό μας θα είναι στραμμένο στο πώς θα στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα για να βοηθήσουμε τους πολίτες με την εισαγόμενη ακρίβεια.

Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ θετική η εξέλιξη του τερματισμού, καθώς φαίνεται, του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, το βλέπουμε ήδη, να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου.

Και θέλω να γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση της πρώτης ύλης των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε πτώση στις τιμές των προϊόντων βενζίνης και ντίζελ, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν πραγματικά στην αγορά.

Νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μία πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε «PosoKanei» και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε σε πραγματικό χρόνο τιμές, να δημιουργείτε το δικό σας «καλάθι του νοικοκυριού» και να μπορείτε να βρίσκετε πραγματικά ποιος προμηθευτής έχει την καλύτερη τιμή για το προϊόν το οποίο αναζητάτε. Θα μπορούμε να βλέπουμε πόσο κάνουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.

Θα λύσει το πρόβλημα; Προφανώς και όχι, αλλά θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να μπορεί να γνωρίζει πραγματικά ποιο σούπερ μάρκετ ή ποιο κατάστημα έχει ανά πάσα στιγμή την καλύτερη τιμή.

Όλες αυτές, φίλες και φίλοι, είναι πρακτικές και πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και δεν θα κουραστώ να το λέω ότι η κυβέρνησή μας θα βάζει πάντα σε πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη των πολιτών, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, για να χτίσουμε πάνω στις σημαντικές επιτυχίες τις οποίες ήδη έχουμε κατοχυρώσει.

Μιλάμε για την ακρίβεια και πράγματι η ακρίβεια πονάει. Όμως, από την άλλη, να θυμίσουμε και στους πολίτες -και το λέω γιατί μιλάω και σε στελέχη και σε αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας- ότι εμείς παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι στα 920 ευρώ και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Αυτή ήταν η δέσμευση που είχαμε αναλάβει. Σήμερα που μιλάμε, ήδη ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ. Αυτός ήταν ο στόχος που είχαμε θέσει για το 2027.

Η κυβέρνησή μας έχει δημιουργήσει τα τελευταία επτά χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Το πρώτο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας το 2019 ήταν η ανεργία. Τώρα κανείς δεν μιλάει για την ανεργία. Τώρα έχουμε το ανάποδο πρόβλημα. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες μας λένε ότι «δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους σε πολλούς κλάδους». Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Αλλά προτιμώ να έχω αυτό το πρόβλημα παρά να έχω μία ανεργία των νέων στο 40% και οι νέοι να φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί σήμερα οι νέοι επιστρέφουν από το εξωτερικό για να δουλέψουν στην Ελλάδα, γιατί εμπιστεύονται τελικά τις προοπτικές της χώρας.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Υποδέχθηκα σήμερα μία πολύ σημαντική, μεγάλη, παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας. Έρχονται στην Ελλάδα, δημιουργούν κέντρα έρευνας στην πατρίδα μας. Γιατί; Γιατί ξέρουν ότι θα βρουν καλό ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί ξέρουν ότι τα δημόσια πανεπιστήμια παράγουν καλούς αποφοίτους οι οποίοι μπορούν να βρουν καλοπληρωμένες δουλειές εδώ στην πατρίδα μας.

Και τα παιδιά στο εξωτερικό για πρώτη φορά επιστρέφουν γιατί ξέρουν ότι εδώ μπορούν να βρουν και καλές δουλειές αλλά και να εμπιστευτούν τελικά την μακροπρόθεσμη πορεία της πατρίδας μας.

Καθώς, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πλησιάζουμε σιγά-σιγά, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα -όπως είχα την ευκαιρία να πω και στη Ρόδο, εμείς έχουμε αντοχές, είμαστε μαραθωνοδρόμοι, άλλοι φοβάμαι ότι θα εξαντληθούν στον αγώνα από τώρα μέχρι τις εκλογές-, όμως, καθώς πια μπαίνουμε στην τελική ευθεία, θέλω να σας θυμίσω ότι κάθε μέρα μετράει.

Εμείς και το 2019 και το 2023 χτίσαμε μία πλατιά κοινωνική συμμαχία. Ήταν η συμμαχία των συμπολιτών μας που βασικά ήθελαν να πάνε τη χώρα μπροστά, που είχαν κουραστεί με τους πειραματισμούς, που είχαν κουραστεί η Ελλάδα να είναι ουραγός της Ευρώπης, που δεν ήθελαν άλλο να θυμούνται αυτά τα οποία έγιναν το 2015. Μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές και πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες αυτή την εμπιστοσύνη την τιμήσαμε.

Θέλω να ζητήσω τη βοήθειά σας, κυρίως να πάμε να μιλήσουμε σε αυτούς οι οποίοι για διάφορους λόγους μπορεί να έχουν τις δικές τους δυσαρέσκειες, τις δικές τους στενοχώριες και να τους μιλήσουμε στην απλή γλώσσα. Τελικά, ποιος μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα τη σταθερότητα της χώρας; Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό; Ή να εμπιστευτούμε μία κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα πολύ μπροστά;

Θέλουμε να εμπιστευτούμε και πάλι αυτούς οι οποίοι ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι ότι αυτά τα οποία μας τάζουν δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν ή να εμπιστευτούμε ένα κόμμα και μια κυβέρνηση που έχει δείξει μια συνέπεια σε αυτά τα οποία είπαμε και σε αυτά τα οποία κάνουμε;

Και, τελικά, σε ποιον και σε ποιους θα εμπιστευτούμε -γιατί δεν είναι αυτή μια μοναχική δουλειά- τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων;

Έθεσα στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ένα ρητορικό ερώτημα και είδα ότι προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Είπα το απλό: εάν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο -το τριψήφιο είναι το τηλέφωνο το οποίο έχουμε για να επικοινωνούν τα κυβερνητικά στελέχη- στις 3:00 το πρωί γιατί έχει συμβεί κάποιου είδους κρίση, ποιος θέλετε να το σηκώσει;

Αυτό είναι ένα πραγματικό δίλημμα. Δεν είναι ένα ψεύτικο δίλημμα. Εμπιστεύεστε σε κάθε εκλογή την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Και μέρος της διακυβέρνησης της χώρας είναι και η διαχείριση κρίσεων, είναι και η διαχείριση των σχέσεων με την Τουρκία, είναι και η εκπροσώπηση της χώρας μας στην Ευρώπη, είναι και η δυνατότητα μας να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις όπως το μεταναστευτικό.

Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Γιατί ενοχλούνται, λοιπόν, κάποιοι από αυτό το πραγματικό δίλημμα; Και γι’ αυτό ψηφίζουμε.

Θέλω, λοιπόν, τελειώνοντας, να σας ζητήσω αυτούς τους αρκετούς μήνες που έχουμε μέχρι τις εκλογές να μην τους αφήσουμε να πάνε χαμένοι.

Έχουμε μαζί μας και τον καινούργιο Γραμματέα της Πολιτικής μας Επιτροπής, τον κ. Κυρανάκη. Είναι πολιτικός σας «γείτονας». Η εκλογική του περιφέρεια είναι λίγο πιο κάτω από εδώ, είμαστε σχεδόν στα σύνορα με την Γλυφάδα.

Εγώ του έχω δώσει μια εντολή: πάτα γκάζι. Πάμε να βάλουμε μπροστά στην κομματική μηχανή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο οργανωμένο κόμμα στην Ελλάδα. Είμαστε από τα μεγαλύτερα κόμματα στην Ευρώπη. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες μέλη.

Σε εσάς στηριζόμαστε. Εσείς θα μας βοηθήσετε και πάλι να κάνουμε εκλογές. Να περάσει το μήνυμα αυτό. Να εξηγήσουμε στους πολίτες ποια είναι τα διλήμματα της επόμενης κάλπης.

Να μιλήσουμε με θάρρος και για το έργο μας και για τις αδυναμίες μας. Γιατί έχουμε κάνει πολλά. Και όπου έχουμε κάνει λάθη είχαμε το θάρρος να τα αναγνωρίσουμε και να επιχειρήσουμε να τα διορθώσουμε.

Και να πείσουμε τελικά τους πολίτες ότι μία πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα σε δύσκολους καιρούς και τελικά την ευημερία για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω ότι και πάλι θα σας έχω μαζί μου.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εντυπωσιακά ποσοστά τα οποία μας δίνετε εδώ, στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Και επειδή έχετε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά, πάμε να τον ξεπεράσουμε στις επόμενες εκλογές.

Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ».