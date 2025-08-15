Μητσοτάκης από Χανιά: Η μέρα είναι αφιερωμένη σε όσους αγωνίζονται να μας κρατούν ασφαλείς

Τον τόπο καταγωγής του επέλεξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα, βρέθηκε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων, όπου παρακολούθησε τη θεία λειτουργία.

Η Μονή είχε γεμίσει από νωρίς με πιστούς που ήρθαν να τιμήσουν τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του έφτασαν λίγο πριν τις 10:00 το πρωί.

Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον αγώνα των ενόπλων δυνάμεων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, αφιερώνοντας σε αυτούς τη σημερινή ημέρα: «Σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, στην πατρίδα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, γιορτάζουμε τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, την Κοίμηση της Θεοτόκου. Σήμερα, Δεκαπενταύγουστος, στο μέσο του καλοκαιριού, αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές όσο και τις συλλογικές δυσκολίες. Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια ημέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης. Και η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς που αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς: στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και στους αγωνιστές της Πυροσβεστικής, στους εθελοντές μας, όλους όσοι δίνουν κάθε μέρα τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση. Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω απ’ όλα με ενότητα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μια αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια τη δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας στην Παναγία, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες στην πατρίδα μας και απανταχού της γης».