Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το δυστύχημα που συνέβη προ λίγου στην Ρουμανία, με τραγικό απολογισμό 7Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, o πρωθυπουργός δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος, ενώ ενημέρωσε πως Πρεσβεία και κυβέρνηση συνεργάζονται για να παράσχουν κάθε δυνατή υποστήριξη:

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός στην ανάρτηση του.

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», πρόσθεσε.