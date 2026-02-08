Μητσοτάκης για Χίο: «Μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα διακινητών»

Σαφές μήνυμα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «κανείς δεν μένει ασυγκίνητος μπροστά σε τόσες ανθρώπινες απώλειες», διαβεβαιώνοντας πως η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διεξαχθεί «με απόλυτη διαφάνεια».

Παράλληλα, υπογράμμισε την αυταπάρνηση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος και ξεκαθάρισε ότι η Πολιτεία θα επιδείξει «μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα διακινητών. Όπως ανέφερε, με το νέο νομοσχέδιο αυστηροποιούνται οι ποινές και τίθενται κανόνες στη νόμιμη μετανάστευση, διευκρινίζοντας ότι δεν ποινικοποιείται η δράση των ΜΚΟ, αλλά «η εγκληματική συμπεριφορά φυσικών προσώπων».

Στον τομέα της Παιδείας, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έναρξη διαλόγου εντός Φεβρουαρίου για το Εθνικό Απολυτήριο, με στόχο το Λύκειο να αποκτήσει μεγαλύτερη εκπαιδευτική αυτοτέλεια και να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως μηχανισμός προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο ή τη Γ’ Γυμνασίου και ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται. Πιθανός χρόνος εφαρμογής προσδιορίζεται το σχολικό έτος 2027–2028, με αφετηρία την Α’ Λυκείου.

Αναφορά έγινε και στη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία χαρακτήρισε «θεσμική δέσμευση» που περνά στο στάδιο της πράξης. Μεταξύ των προτάσεων που έθεσε περιλαμβάνονται η συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλαγές στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, η συμμετοχή της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της και η αξιολόγηση στο Δημόσιο, με ενδεχόμενη άρση της μονιμότητας. Η τελική εισήγηση αναμένεται τον Μάρτιο, με πρόσκληση προς τα κόμματα για συμμετοχή χωρίς κομματικούς υπολογισμούς.

Στον τομέα της Υγείας, ανακοίνωσε ότι ασθενείς με σοβαρά και χρόνια νοσήματα θα μπορούν να προμηθεύονται φάρμακα υψηλού κόστους και από το φαρμακείο της επιλογής τους. Το μέτρο αφορά αρχικά καρκινοπαθείς και ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, καλύπτοντας περίπου 23.000 συνταγές μηνιαίως, με στόχο να φτάσουν τις 66.000 εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Θετικά στοιχεία παρουσίασε και για την αγορά εργασίας, επισημαίνοντας ότι η ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών διαμορφώνεται στο 13%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η συνολική ανεργία βρίσκεται στο 7,5%. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση της μισθωτής απασχόλησης των γυναικών, που ανέρχεται πλέον σε 1.185.757.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην περιφέρεια με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ, το οποίο επεκτείνεται σε οκτώ περιφερειακές ενότητες, καθώς και στην αναβάθμιση συνοριακών υποδομών, όπως ο σταθμός των Ευζώνων.

Στον τομέα των υποδομών και της εκπαίδευσης, υπεγράφη η σύμβαση ανακαίνισης της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, ύψους 18,6 εκατ. ευρώ, ενώ στην Τρίπολη ιδρύεται η πρώτη δημόσια Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα του φαρμάκου, με δωρεάν φοίτηση και απορρόφηση μέρους των αποφοίτων από τη φαρμακοβιομηχανία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην καινοτομία, αναφέροντας τη Χάλκη ως παράδειγμα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ προχωρά και η ψηφιακή πύλη πολιτισμού hh.gr για 108 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι η 9η Φεβρουαρίου καθιερώνεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, χαρακτηρίζοντάς τη «ζωντανό θαύμα 40 αιώνων» και θεμέλιο της εθνικής ταυτότητας.