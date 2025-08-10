Μητσοτάκης για οδικό άξονα Βόνιτσα - Λευκάδα: «Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε»

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε ανάρτηση σχετικά με το τμήμα του οδικού άξονα Βόνιτσας - Λευκάδας, που δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένο έργο.

Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τον Οδικό Άξονα

«Ακόμα ένα έργο ολοκληρώνεται

Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα.

Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το Άκτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».