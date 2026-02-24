Μητσοτάκης για Ουκρανία: «Η επόμενη επέτειος να μη σηματοδοτεί ακόμη έναν χρόνο πολέμου»

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του αναφέρεται μεταξύ άλλων στην στήριξη της Ελλάδας και διατυπώνει την ελπίδα όλων, να είναι η επόμενη επέτειος όχι ακόμα ένας χρόνος πολέμου.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Είθε η επόμενη επέτειος να μη σηματοδοτεί ακόμη έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.»

Four years on, Ukraine defends its sovereignty with courage and resilience. We reaffirm our unwavering support for its independence, its people, and for a peace that upholds international law. May the next anniversary mark not another year of war, but a just and lasting peace. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 24, 2026