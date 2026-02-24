Μητσοτάκης για Ουκρανία: «Η επόμενη επέτειος να μη σηματοδοτεί ακόμη έναν χρόνο πολέμου»

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του αναφέρεται μεταξύ άλλων στην στήριξη της Ελλάδας και διατυπώνει την ελπίδα όλων, να είναι η επόμενη επέτειος όχι ακόμα ένας χρόνος πολέμου.
Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Είθε η επόμενη επέτειος να μη σηματοδοτεί ακόμη έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.»
