Μητσοτάκης για συλλήψεις εμπρηστών: «Τέλος η ατιμωρισία - Οι ποινές εκτίονται πλέον στη φυλακή»

Σε νέα ανάρτηση μέσω TikTok προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκατοντάδες συλλήψεις εμπρηστών για το 2025, αναφέροντας ότι η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν «να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών».

Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για τις αλλαγές που έγιναν στον Ποινικό Κώδικα και τις αυστηρότερες ποινές σε όσους είτε άθελα τους είτε από πρόθεση απειλούν το φυσικό περιβάλλον.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αναλυτικά η δήλωση του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε στο TikTok: «Ήξερες ότι μόνο φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση; Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων.

Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή.

Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας. Οι συλλήψεις, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλος μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση.

Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει μα τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρισία τελειώνει εδώ».