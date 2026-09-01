Μητσοτάκης: «Πλήρης αλληλεγγύη στη Γερμανία, οι απόπειρες εκφοβισμού δεν θα πετύχουν»

Αντίδραση από την ελληνική πλευρά και ειδικότερα από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τις επίσημες καταγγελίες της Γερμανίας πως ήταν η Ρωσία εκείνη που επιχείρησε να επιτεθεί με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως «η Ελλάδα εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία».
«Οι απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν» επεσήμανε ο πρωθυπουργός και κατέληξε σημειώνοντας:
«Παραμένουμε σταθεροί και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτροπή για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και την ασφάλειά μας».
Οι κατηγορίες της Γερμανίας κατά της Ρωσίας
Σημειώνεται πως στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης κατηγόρησαν ευθέως τη Ρωσία για το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 4 Αυγούστου, όταν ένα drone, που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό, ανακαλύφθηκε στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων.
Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε: «Δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις».
Ο Βάντεφουλ, με τη σειρά του, ενημέρωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη και ότι θα τερματιστεί επίσης η σύμβαση για το Ρωσικό Σπίτι στο Βερολίνο. Πολλοί έχουν καταγγείλει πως χρησιμοποιείται για κατασκοπεία και για τη διάδοση της ρωσικής προπαγάνδας.
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