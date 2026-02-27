Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη για ενέργεια: «Έχετε αντιπολιτευτικό οίστρο, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες μας»

Από το βήμα της Βουλής απηύθυνε την απάντησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός είπε αρχικά: «Πιστεύω ότι ενδιαφέρει τους Έλληνες η επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια. Αφιέρωσε μόλις 6 λεπτά από τον χρόνο του, καταδεικνύοντας ίσως τις προτεραιότητές του για τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες».

Απάντηση Μητσοτάκη: «Δεν είναι ελληνική μία διεθνής κρίση»

«Λέτε ότι η πολιτική μας τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η Ελλάδα σήμερα καλύπτει όλες τις ανάγκες της και παράλληλα εξάγει ρεύμα προς πολλές χώρες.

Διαβάστε ακόμα: Η δύσκολη διαχείριση των υποκλοπών, η επίθεση του Μητσοτάκη σε Σαμαρά και η επίσκεψη Εμανουέλ Μακρόν

Εξακολουθείτε να αναπαράγετε το ψέμα ότι η Ελλάδα έχει από τα ακριβότερα ρεύματα στην Ευρώπη. Τα τιμολόγια των ελληνικών νοικοκυριών στο πρώτο 6μηνο του 2025, ήταν 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Δεν γίνεται να θεωρείται ελληνική μία διεθνής ενεργειακή κρίση που όλοι ξέρουν πως ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αντιλαμβάνομαι την υπερβολή ως ένα στοιχείο του αντιπολιτευτικού σας οίστρου, αλλά δεν δέχομαι να διαστρεβλώνετε πραγματικά δεδομένα, και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».

Μητσοτάκης για λιγνίτη: «Είναι ασύμφορα ακριβός»

Απαντώντας στην κριτική για την απολιγνιτοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο λιγνίτης πλέον αποτελεί ασύμφορη επιλογή, καθώς είναι «το πιο ακριβό καύσιμο που θα μπορούσε να καταναλώσει η χώρα για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη παραμένουν πολύ υψηλότερες σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, γεγονός που έχει επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και τα νοικοκυριά.

Η παρέμβαση της κυβέρνησης για το κόστος

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το κόστος για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχει αυξηθεί κατά περίπου 50%, ενώ η χονδρική τιμή του ρεύματος εκτοξεύθηκε από τα 60 ευρώ στα 400 ευρώ/MWh την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

«Η κυβέρνηση παρενέβη αποφασιστικά ώστε αυτές οι τιμές να μην περάσουν στον καταναλωτή», είπε, υπενθυμίζοντας τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων.

Η επίκαιρη ερώτηση σε Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επανακαταθέσει την επίκαιρη ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό την Τρίτη. Μεταξύ άλλων ρωτά αν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, όπως και εάν σκοπεύει η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει η αγορά.

«Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων;», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.