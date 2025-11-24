Μητσοτάκης σε έκτακτη διάσκεψη για το Ουκρανικό: Αισιοδοξία για λύση στα «κεφάλια» της ΕΕ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Τη συνάντηση κορυφής οργάνωσε εκτάκτως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ - Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι.

Τραμπ: «Κάτι καλό έρχεται, μην το πιστεύετε»

Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.

Νέα παρέμβαση έκανε μέσω του λογαριασμού του ο Ντόναλντ Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία για το ουκρανικό, στον απόηχο της έντονης συζήτησης που προκάλεσε το σχέδιο 28 σημείων που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ συνιστά στους Αμερικανούς να είναι επιφυλακτικοί, και να κρατούν «μικρό καλάθι» για την πρόοδο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τουλάχιστον όχι ακόμα.

Ωστόσο, συμπληρώνει στην αμέσως επόμενη πρόταση πως «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει».

Μια μέρα νωρίτερα, ο Τραμπ επέκρινε δημόσια την ηγεσία της Ουκρανίας και της Ευρώπης για την αντίσταση στο ειρηνευτικό του σχέδιο.

Το μήνυμα Τραμπ:

«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!».