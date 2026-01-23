Μητσοτάκης: «Σημαντικό ότι η Ευρώπη απάντησε με μια φωνή για τη Γροιλανδία»

Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Euronews.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, «νομίζω ότι χθες ήταν μια πολύ καλή συζήτηση, παρά την αίσθηση ανησυχίας», ενώ έκανε λόγο για «πραγματικό αίσθημα σκοπού για την Ευρώπη, για να συνέλθει».

Όπως σημείωσε παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης, «οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο περίπλοκες, πρέπει να διαχειριστούν με διαφορετικό τρόπο και η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της».

Αναφορικά με τον Ντόναλντ Τραμπ ο πρωθυπουργός είπε ότι κατά τη σύνοδο αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ επισήμανε: «Νομίζω ότι είναι καλό που έκανε δηλώσεις για να ξεκαθαρίσει ότι θέλει να αποκλιμακώσει την κατάσταση στη Γροιλανδία».

Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρώπη απάντησε με μια φωνή -με μόνο μία εξαίρεση - να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία. Η εξαίρεση ήταν η Ουγγαρία, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια οπότε δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη, αλλά νομίζω ότι βρήκαμε έναν τρόπο να παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα».

Όσον αφορά τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας και το σχόλιό του ότι η Σύνοδος ήταν «χάσιμο χρόνου», ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «μπορούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η στρατηγική αυτονομίας επιταχύνεται. Ήμουν ο πρώτος που επισήμανα ότι χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή άμυνα».

Όσον αφορά τους επικριτικούς ηγέτες, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Πρέπει να είμαστε όλοι φιλικοί και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. και αυτό ισχύει και τις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ. Είμαστε όλοι ειλικρινείς στις συζητήσεις αυτές, χωρίς συμβούλους και κινητά. Επίσης, δεν υπάρχουν συμπεράσματα, κάτι που διευκολύνει το να είμαστε πολύ ανοιχτοί και περιστασιακά αρκετά απότομοι στην έκφραση των απόψεών μας».

Όσον αφορά το περιβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ τόνισε: «Η γενική άποψη είναι ότι αυτό που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ υπερβαίνει κατά πολύ την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Είναι σημαντικό ότι οι ΗΠΑ θέλουνε να είναι μέρος του σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζας», είπε ο πρωθυπουργός και τόνισε: «Δεν θα είχαμε ανακωχή χωρίς την εμπλοκή Τραμπ».

«Θα θέλαμε να είμαστε κομμάτι μίας συμφωνίας για τη Γάζα. Αν υπήρχε τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ μόνο για τη Γάζα και για περιορισμένο διάστημα θα ήμασταν ευτυχείς. Δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Αλλά πρέπει να εργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ευρωπαική παρουσία όσον αφορά το μέλλον για τη Γάζα», σχολίασε παράλληλα.

Όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις και το ταξίδι στη Ινδία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Η άποψή μου είναι πολύ σαφής. Δηλαδή, υπάρχουν περισσότερα οφέλη παρά μειονεκτήματα όσον αφορά αυτές τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου πηγαίνουν στην Ινδία. Θα πάω στην Ινδία σε μερικές εβδομάδες. Πρέπει να δημιουργήσουμε εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες ή άλλες ομάδες χωρών.

Είμαστε μια μεσαίου μεγέθους, ανοιχτή οικονομία. Είμαστε οι ηγέτες στην παγκόσμια ναυτιλία. Έχουμε κάθε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο».