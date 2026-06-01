Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: «Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των Στενών του Ορμούζ»

Μήνυμα Μητσοτάκη από τα Ποσειδώνια για τη στρατηγική αξία της ελληνικής ναυτιλίας. «Τίποτα για την ευρωπαϊκή ναυτιλία χωρίς την Ελλάδα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Κυριάκος-Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi
Τον κομβικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Ποσειδώνια 2026.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία «εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο», επισημαίνοντας ότι ο ελληνικός στόλος αριθμεί περισσότερα από 5.800 πλοία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και πάνω από το 60% της ευρωπαϊκής.

 

«Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ναυτιλία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς», τόνισε, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας περίπου το 8% του ΑΕΠ, ενώ δημιουργεί ένα ευρύ πλέγμα δραστηριοτήτων που εκτείνεται από τη ναυπηγοεπισκευή και τα logistics έως τις νέες τεχνολογίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή των Ελλήνων εφοπλιστών στην κοινωνία, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις τους δεν περιορίζονται στη ναυτιλία, αλλά επεκτείνονται σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και ο αθλητισμός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στη γεωπολιτική διάσταση της ναυτιλίας, υπογραμμίζοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις καθιστούν πιο εμφανή από ποτέ τη σημασία των θαλάσσιων οδών. Όπως ανέφερε, ενδεχόμενη διαταραχή σε κρίσιμα περάσματα, όπως τα Στενά του Ορμούζ, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, από ελλείψεις αγαθών και καυσίμων έως αύξηση του πληθωρισμού.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας πως η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε κάθε διπλωματική επαφή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

