Μητσοτάκης: «Στο Συμβούλιο Ειρήνης μόνο για τη Γάζα - Η ΕΕ ενωμένη στο πλευρό Δανίας και Γροιλανδίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε δηλώσεις κατά την προσέλευσή του σην άτυπη Σύνοδο του ευρωπαϊκού συμβουλίου στις Βρυξέλλες, σχετικά με τα ζητήματυα της Γροιλανδίας και του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη σύνοδος. Στην προκειμένη ήταν επιβεβλημένο. Υπήρξε σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ.

Πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές τοποθετήσεις δείχνουν ένα διάδρομο προς εκτόνωση τουλάχιστον για τη Γροιλανδία. Η Ευρωπαίκή Ένωση είναι ενωμένη και με μια εξαίρεση τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Τόνισε δε ότι τα ζητήματα της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και της Δανίας. Αναγνωρίζουμε τους έντονους προβληματισμούς των Αμερικανών για την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου».

Μητσοτάκης: «Ναι στο Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά μόνο για τη Γάζα»

Για το Συμβούλιο Ειρήνης που θα διαβλέπει τη Γάζα δήλωσε πως «Όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες της ΕΕ με 2 ξαιρέσει έχουν εκφράσει εύλογους νομικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης όπως έχει παρουσιασεί από ΗΠΑ εκφεύγει κατά που της απόφασης 2803 ΣΑ του ΟΗΕ.

Διαβάστε ακόμα: Φάμελλος από Γλυφάδα: «Η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες διότι δεν επενδύει στην πρόληψη»

Πρόταση μου είναι οι 13 χώρες να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για την επόμενη φάση ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα, και για όσο απαιτηθεί.

Είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση που θα μας επιτρέψει να συμμετάσχουμε στην ειρηνευτική διαδικασία χωρίς όμως να δημιουργήσουμε έναν νέο οργανισμό που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ».