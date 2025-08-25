Μητσοτάκης στο TikTok: «Σύντομα εξαγγελίες για επέκταση του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/08) στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ένα από τα 431 δημόσια σχολεία της χώρας που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.
Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός ανέβασε σχετικό βίντεο στο TikTok, όπου μιλά για την ανακαίνιση αλλά και την ιστορία του κτιρίου, το οποίο χτίστηκε πριν από 70 χρόνια και έχει πάνω από 300 μαθητές.
Επίσης ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο σχολείο θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα τονίζει ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», είναι «το πρώτο εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών των σχολείων μας».
«Πολύ σύντομα να αναμένετε νέες εξαγγελίες για το πώς θα το επεκτείνουμε και θα το ενδυναμώσουμε», καταλήγει ο πρωθυπουργός.
Δείτε το βίντεο στο TikTok:
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.