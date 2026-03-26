Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Η αβεβαιότητα είναι πια η μόνη βεβαιότητα»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο επισημαίνοντας ότι θα επιθυμούσε ένα πιο αισιόδοξο πλαίσιο, ωστόσο, όπως είπε, η παρατεταμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή διατηρεί το διεθνές περιβάλλον αβέβαιο και επιβαρύνει συνολικά τις οικονομίες. Τόνισε ότι οι αυξομειώσεις στις τιμές των καυσίμων ενισχύουν τον πληθωρισμό, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις σε κοινωνία και αγορά, υπογραμμίζοντας πως «η αβεβαιότητα είναι πια η μόνη βεβαιότητα», κάτι που –όπως είπε– απαιτεί διαρκή εγρήγορση από την κυβέρνηση.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι μετά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα, η κυβέρνηση προχώρησε σε τέσσερα νέα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να περιοριστεί η αύξηση στο πετρέλαιο ντίζελ, να στηριχθούν τα νοικοκυριά μέσω του Fuel Pass, να ενισχυθούν οι αγρότες με επιδότηση στα λιπάσματα και να συγκρατηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ενόψει Πάσχα. «Πρόκειται για τέσσερα αναχώματα απέναντι σε μια εξωγενή κρίση», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να αποτραπεί ένα νέο κύμα οριζόντιων ανατιμήσεων σε βάρος των πολιτών.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν τις παρεμβάσεις του προϋπολογισμού του 2026, τονίζοντας τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ήδη εφαρμόζονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους νέους κάτω των 25 ετών, που –όπως είπε– δεν πληρώνουν πλέον φόρο εισοδήματος, αλλά και στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά που έχουν δει αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημά τους. Παράλληλα, υπενθύμισε τον στόχο για μέσο μισθό 1.500 ευρώ και κατώτατο μισθό 950 ευρώ έως το 2027, σημειώνοντας με έμφαση ότι «είμαστε ήδη στον στόχο για τον μέσο μισθό και μπορούμε με βεβαιότητα να πετύχουμε και τον επόμενο».

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε και στο νέο πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τονίζοντας ότι ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο και οδηγεί σε καλύτερους μισθούς. Έφερε ως παράδειγμα τη σύμβαση στον επισιτισμό, που καλύπτει περίπου 400.000 εργαζόμενους, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ένα θετικό μοντέλο συνεργασίας εργαζομένων και εργοδοτών, το οποίο διασφαλίζει αυξήσεις χωρίς να πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πορεία της απασχόλησης, τονίζοντας ότι από το 2019 έχουν δημιουργηθεί πάνω από 563.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί από το 18% στο 7,7%. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, λέγοντας ότι προστατεύει τους εργαζόμενους και περιορίζει τις αυθαιρεσίες, ενώ η επέκτασή της θα καλύπτει πλέον περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Στρέφοντας το βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και συμμετέχει ενεργά σε διπλωματικό επίπεδο. Όπως είπε, οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη χώρα, τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά, αναφέροντας ζητήματα όπως η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, η ενεργειακή ασφάλεια και η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας τις στρατηγικές της σχέσεις.

Κλείνοντας, έκανε ειδική αναφορά στην εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, εκφράζοντας ικανοποίηση και υπερηφάνεια. Τόνισε ότι η ενίσχυση της άμυνας στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια της πατρίδας είναι το υπέρτατο αγαθό» και διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί να την εγγυηθεί.