Μητσοτάκης: «Θερμά συγχαρητήρια στη Μάγια Σάντου και στον λαό της Μολδαβίας για τις επιτυχημένες εκλογές»

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόεδρο του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS Μάγια Σάντου.

Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS, νίκησε τις εκλογές στη Μολδαβία εξασφαλίζοντας ποσοστό πάνω από 50%.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει στην ανάρτησή του τα εξής: «Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο @sandumaiamd και στον λαό της Μολδαβίας για τις επιτυχημένες εκλογές. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Μολδαβίας στον ευρωπαϊκό της δρόμο και ανυπομονεί να συνεργαστεί για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη».

I warmly congratulate President @sandumaiamd and the people of Moldova on the successful elections. Greece stands firmly by Moldova on its European path and looks forward to working together for a strong and united Europe. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 29, 2025

Μολδαβία: Νίκη στις εκλογές για το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS

Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS της προέδρου Μάγια Σάντου κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία συγκεντρώνοντας άνω του 50% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του 99,52% των ψηφοδελτίων, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Μολδαβή πρόεδρος Μάγια Σάντου | AP

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, μπροστά από το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%, σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή μέσω του ιστοτόπου της, κατά το ΑΜΠΕ.