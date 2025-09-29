Μενού

Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία: «Πέφτουν» οι υπογραφές για 2+2 φρεγάτες Bergamini

Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την ελληνική πρόθεση για την απόκτηση ιταλικών φρεγατών κλάσης Bergamini.

Ο Νίκος Δένδιας και ο Γκουΐντο Κροσέτο
Ο Νίκος Δένδιας και ο Γκουΐντο Κροσέτο | Twitter - @Nikos_Dendias
Συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουΐντο Κροσέτο, είχε σήμερα (29/9) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia της Ιταλίας.

Σε διαδοχικές του αναρτήσεις, ο Νίκος Δένδιας τόνισε το «εγκάρδιο κλίμα» της συνάντησης με τον Ιταλό ομόλογό του, ενώ ανακοίνωσε το «Μνημόνιο Συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα και τη Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini».

«Η δυναμική ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας, Ιταλίας αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα και στη Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου #FREMM, κλάσης Bergamini» σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

 

