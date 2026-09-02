Μουρούτης: «Και επί Σαμαρά υπήρχε το ''Άρρεν'', ''Θήλυ'', ''Άλλο'' στο Δημόσιο»

Συνέχεια στην πολιτική κόντρα που ξέσπασε χθες με ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με αφορμή την επιλογή φύλου είσοδο και εγγραφή στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, ανακαλύπτοντας... έντρομος πως πλέον αριθμούν τις τέσσερις!

«Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό» έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο κ. Σαμαράς για να του απαντήσουν λίγο αργότερα τόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης όσο και ο Παύλος Μαρινάκης.

Το βράδυ της Τρίτης στο θέμα αναφέρθηκε και ο ο δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης.

Μιλώντας στην εκπομπή Evening Report του One τόνισε:

«Ο κ.Σαμαράς οφείλει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, αφού επί εποχής του το 2012, το 2013 και το 2014 στον ΕΟΠΥΥ στο φύλο του ασθενή υπήρχε η ένδειξη Άρρεν, Θήλυ, Άλλο» και πρόσθεσε:

«Αν υπάρχει μετάλλαξη αυτή έχει γίνει επί των ημερών του. […] Το πρόβλημα του είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Κάποτε υπήρχε μια ταινία ‘’Κράμερ εναντίον Κράμερ’’... Αυτή η αγωνία να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία στο τέλος κάνει κακό στον ίδιο.