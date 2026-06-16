Νέα βέλη Πολάκη κατά Φάμελλου: «Να κατατεθεί άμεσα συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας με την ΕΛΑΣ»

Νέα εσωκομματική ένταση έλαβε χώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ζητούσε από τον ίδιο να παρουσιάσει άμεσα συγκεκριμένη πρόταση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που αφορά τη μελλοντική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και τον τρόπο καθόδου στις εκλογές.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι έχουν περάσει ήδη αρκετές ημέρες από τη στιγμή που ο ίδιος και άλλοι βουλευτές συμφώνησαν να κατατεθεί ένα σαφές σχέδιο για το «τι μέλλει γενέσθαι» σε σχέση με τη συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε μάλιστα «πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά» το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που, όπως υποστήριξε, ουσιαστικά στηρί κόζει ένα άλλομμα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια απόφαση που «μόνο ονειροκρίτες μπορούν να εξηγήσουν», συμπληρώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο.

Ακόμη αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελλου, υποστήριξε ότι ούτε μετά τη συνέντευξή του στο «Κόκκινο» έχει δοθεί σαφής απάντηση, κάνοντας λόγο για «ακαταλαβίστικα πράγματα» που δεν ξεκαθαρίζουν τις προθέσεις της ηγεσίας.

Πολάκη: «Οι βουλευτές να διαλέξουν με ποιον θα πάνε»

Ο Παύλος Πολάκης κάλεσε δημοσια τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθούν.

«Καλώ όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, σύντομα, καθαρά και τίμια, απέναντι στον κόσμο που μας ψήφισε και μας στήριξε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας το ίδιο να πράξουν και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν επιλέξει, όπως είπε, να στηρίξουν άλλο πολιτικό φορέα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι συμμετείχε κανονικά τόσο στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής όσο και της Πολιτικής Γραμματείας.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε και την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με αντικείμενο τη Συνταγματική Αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι η συγκυρία δεν δικαιολογεί μια τέτοια συζήτηση.

Κατά τον ίδιο, το κόμμα θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, δηλώνοντας πως «καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να υπάρχει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη» για ζητήματα όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση, το άρθρο 16, οι υποκλοπές, οι απευθείας αναθέσεις, η διαφθορά και η ακρίβεια.

Ο κ. Πολάκης εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση δίνει την εικόνα πως το κόμμα επιχειρεί απλώς να δείξει ότι παράγει πολιτικό έργο, χωρίς να αντιμετωπίζει τα ουσιαστικά ζητήματα που έχουν ανοίξει στο εσωτερικό του.

Κλείνοντας ζήτησε να συγκληθεί σύντομα νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι «ο καιρός δεν επιτρέπει καθυστερήσεις» και ότι απαιτούνται άμεσες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος και τις πολιτικές του συμμαχίες.