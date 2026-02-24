Νέα Δημοκρατία για τις μπογιές στο γραφείο της Αλεξοπούλου: «Δεν εκφοβιζόμαστε από τραμπούκους»

Η Νέα Δημοκρατία απάντησε για το περιστατικό βανδαλισμού στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, με άγνωστους να ρίχνουν μπογιές.

Το κυβερνόν κόμμα αναφέρει πως «καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της Βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

Αλεξοπούλου - Τι βλέπει η ΕΛΑΣ για τον βανδαλισμό

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ρίψη μπογιάς πραγματοποιήθηκε σε απροσδιόριστο χρόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου και σήμερα έγινε η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Όπως έχει προκύψει από τις έρευνες, οι άγνωστοι έφθασαν κάποια στιγμή έξω από το πολιτικό γραφείο της πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που βρίσκεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας, και έριξαν κόκκινες μπογιές προκαλώντας φθορές στην εξωτερική πόρτα.

Αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας Πατρών μετέβησαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον εντοπισμό των αγνώστων.