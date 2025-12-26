Ντύθηκε Άγιος Βασίλης ο Άρης Σπηλιωτόπουλος: Χριστουγεννιάτικες ευχές με βίντεο AI

Με ένα βίντεο που δημιούργησε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος επέλεξε να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του στους ακολούθους του.
Στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, εμφανίζεται ντυμένος με χριστουγεννιάτικη στολή να βγαίνει από ένα ξύλινο σπιτάκι, να επιβιβάζεται σε έλκηθρο με ταράνδους και να «χάνεται» στο ορεινό τοπίο.
Το μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση αναφέρει: «Φέτος τα θαύματα δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα».
