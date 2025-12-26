Μενού

Ντύθηκε Άγιος Βασίλης ο Άρης Σπηλιωτόπουλος: Χριστουγεννιάτικες ευχές με βίντεο AI

Ο πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος επέλεξε να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του στους ακολούθους μέσω Τik Tok.

Άρης-Σπηλιωτόπουλος
Βίντεο ΑΙ με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο ως Αϊ Βασίλη | ΤikTok/spiliotopoulos
Με ένα βίντεο που δημιούργησε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος επέλεξε να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του στους ακολούθους του.

@spiliotopoulos

Καλες Γιορτες…

♬ original sound - Aris Spiliotopoulos

 

Στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, εμφανίζεται ντυμένος με χριστουγεννιάτικη στολή να βγαίνει από ένα ξύλινο σπιτάκι, να επιβιβάζεται σε έλκηθρο με ταράνδους και να «χάνεται» στο ορεινό τοπίο.

Το μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση αναφέρει: «Φέτος τα θαύματα δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα».

