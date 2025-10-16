Ο Φειδίας ντύθηκε κλόουν και ανακοίνωσε το κόμμα του: Με την «Άμεση Δημοκρατία» πάει για Βουλή

Τη δημιουργία του κόμματός του, ονόματι «Άμεση Δημοκρατία», ανακοίνωσε με έναν αντισυμβατικό τρόπο ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, μέσω βίντεο στα social media όπου εμφανίζεται ντυμένος...κλόουν.

Φορώντας τη χαρακτηριστική κόκκινη μύτη, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής δήλωσε: «Αυτή είναι η σημαντικότερη ανακοίνωση της ζωής μου. Έχει πάνω από ένα χρόνο που βγήκα ευρωβουλευτής και πλέον το είδαμε στην πράξη.

Ότι ένας ανεξάρτητος πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από μόνος του. Κατέληξα, παιδιά, ότι για να πετύχουμε την αλλαγή που θέλουμε πρέπει να αποκτήσουμε δύναμη στη Βουλή και για αυτό ανακοινώνω ότι ξεκινάμε μια νέα διαδικασία για να κάνουμε ένα πολιτικό κόμμα».

Φειδίας: «Ένα κόμμα τελείως διαφορετικό από τα άλλα»

«Και αυτό το κόμμα, παιδιά, το φαντάζομαι να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα άλλα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο σκοπός του θα είναι να δώσουμε ακόμη έναν μπάτσο στο σύστημα, αυτή τη φόρα να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε από μέσα. Με τον τρόπο που δουλεύει σήμερα η Δημοκρατία, τις αποφάσεις τις λαμβάνουν κάποιοι που ψηφίζουν μία φορά κάθε πέντε χρόνια.

Και πιστεύω πως ήρθε επιτέλους η ώρα αυτό το μοντέλο να τελειώσει και να αντικατασταθεί από ένα νέος είδος Δημοκρατίας:

Πιο άμεσο

Πιο δημοκρατικό

Σε αυτό ο κάθε πολίτης να μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις, στις αποφάσεις και ακόμη και στις ίδιες τις ψηφοφορίες. Οπότε, με βάση αυτές τις ιδέες το όνομα του κόμματος δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Άμεση Δημοκρατία».

Η κεντρική ιδέα, επεσήμανε, «είναι τις αποφάσεις να τις λαμβάνουμε όλοι μαζί και μέσα από ένα app να μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε στις διαδικασίες του κόμματος.

Για παράδειγμα, τους 56 υποψήφιους βουλευτές που είναι να μπουν στο ψηφοδέλτιο για τις Εκλογές Μαΐου 2026 θα τους διαλέξετε εσείς, μέσω μια δημοκρατικής ψηφοφορίας στο app μας. Και φυσικά ανάμεσα σε αυτούς που θα μπορούν να διεκδικήσουν έναν τέτοιο τρόπο, μια θέση στο ψηφοδέλτιο μας, θα είναι ο οποιοσδήποτε. Και φυσικά, μπορεί εσύ που βλέπεις τώρα αυτό το βίντεο».

Ο ευρωβουλευτής είχε προαναγγείλει με άλλο βίντεο πως ετοίμαζε μια μεγάλη ανακοίνωση σήμερα.