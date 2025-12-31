Κυβέρνηση και κόμματα κατεβάζουν ρυθμούς αυτές τις μέρες και ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τα πράγματα θα είναι χαλαρά. Τασούλας, Μητσοτάκης και πολιτικοί αρχηγοί θα ακούσουν τα καθιερωμένα κάλαντα σήμερα και μετά ο καθένας θα πάρει τον δρόμο για τα τελευταία δώρα που έχει να αγοράσει και το ρεβεγιόν. Την Πρωτοχρονιά, ο κ. Μητσοτάκης θα τηρήσει τα... έθιμα, δηλαδή λειτουργία στη Μητρόπολη και μετά καφές με τον Κώστα Τασούλα στο Da Capo της πλατείας Κολωνακίου παρά το τσουχτερό κρύο που θα έχει εκείνο το πρωινό.

Άκυρος ο Καζαμίας

Κανονικά ο Μητσοτάκης είχε προγραμματίσει να ηχογραφήσει σήμερα μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ με τον διευθυντή του Βασίλη Χιώτη και τον Νότη Παπαδόπουλο για τον λεγόμενο Καζαμία του 2026. Λογικά σκεπτόμενος και με δεδομένο ότι μόλις έδωσε συνέντευξη στο Action24, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να αναβάλλει την επίσκεψη στο Φάληρο. Θα έλεγα επίσης ότι γενικά ο πρωθυπουργός πρέπει να ξαναδεί λίγο και την ποικιλία των συνεντεύξεών του, καθώς άμα είναι ραδιοφωνικά να πηγαίνεις μόνο στον ΣΚΑΪ, άντε και στον Real Fm μια φορά, δεν έχει και πολύ νόημα.

Ο... μεσολαβητής Διαμαντίδης

Σε ένα μάλλον περίεργο και ολίγον σουρεάλ χθες σε απογευματινή εκπομπή του Open εμφανίστηκε μαζί με τον ελεγχόμενο αγροτοσυνδικαλιστή από τη Θεσσαλονίκη Κώστα Ανεστίδη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Συμεών Ανεστίδη . Ο κ. Διαμαντίδης, ένας γενικώς ήπιος άνθρωπος, υποστήριξε ότι έχει μιλήσει με τους αγρότες και εμφανίζεται διατεθειμένος να μεσολαβήσει στον πρωθυπουργό για να γίνει διάλογος. Θα ειναι μάλιστα παρών στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων την Κυριακή που θα γίνει στα Μάλγαρα.

Το όριο του 5%

Προεκλογική χρονιά δεν φαίνεται να είναι το 2026 ωστόσο προβλέπω μια σειρά συζητήσεων για τον εκλογικό νόμο. Φαίνεται πως η συζήτηση που άνοιξε ο Πρόεδρος της Βουλής για το όριο του 5% για την είσοδο στη Βουλή μπορεί να ασκήσει πιέσεις βουλευτών προς το Μέγαρο Μαξίμου. Εγώ ξέρω ότι ο Μητσοτάκης παραμένει αμετακίνητος στο θέμα και δεν συζητά αλλαγή εκλογικού νόμου. Τι θα γίνει όμως εάν συμφωνήσουν σε αυτό το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ; Θυμίζω πως για να ισχύσουν αλλαγές από τις επερχόμενες εκλογές θα πρέπει να υπερψηφιστούν από 200 βουλευτές. Στην παρούσα φάση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αθροίζουν 199 ενώ υπάρχουν και 25 ανεξάρτητοι. Pas mal, αν και δύσκολο να συμφωνήσουν μόνοι τους.

Οι ευχές της Κίμπερλι

Η Αμερικανίδα Πρέσβης δεν παρέλειψε να στείλει μέσω της πλατφόρμας Χ τις διαδικτυακές της ευχές στους Έλληνες φίλους της για τη νέα χρονιά, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ καλύτερες. Εδώ να θυμίσω ότι η ίδια η κ. Γκίλφοϊλ επιδιώκει να κλείσει ένα ραντεβού για τον Πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, κάτι που η ελληνική πλευρά επιθυμεί ώστε να έχει τη δυνατότητα να «διαβάσει» τις πραγματικές προθέσεις του Αμερικάνου Προέδρου για την περιοχή μας.

To all our partners in Greece and in the United States, Happy New Year!

2026 will be a year of celebration and renewed commitment to the shared democratic values that unite us: freedom, liberty, and opportunity.

May our alliance shine even brighter in the year to come. 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/eRmBf80C1O — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 30, 2025