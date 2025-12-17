Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «άρχισε» ήδη την προεκλογική εκστρατεία - Το σχέδιο που παρουσίασε στη Βουλή

Τα διλήμματα στο δρόμο προς τις κάλπες και το πολιτικό του σχέδιο με ορίζοντα το 2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή ομιλία του στη Βουλή, αναλύοντας τα οικονομικά μέτρα και τις πολιτικές του 2026 τα οποία συνέδεσε ως «γέφυρα» με το ορόσημο των εκλογών του 2027, ανακοινώνοντας μια νέα δέσμη 6 μέτρων για τη στεγαστική κρίση και λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου από το νέο χρόνο.

Παρουσιάζοντας ένα σχέδιο «ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής, κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού» έθεσε ως εθνικό στόχο τη σύγκλιση με την Ευρώπη, αναδεικνύοντας τη ΝΔ ως τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική, την πρόοδο και τη σταθερή πορεία της χώρας.

Ο ίδιος άλλωστε θέτει εμφατικά ως κυρίαρχο διακύβευμα των επόμενων εκλογών την πολιτική σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι στο ταραγμένο διεθνές περιβάλλον αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Εξού και συνέκρινε την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας με τις αναταράξεις σε ισχυρές χώρες της Ευρώπης.

«Η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί», επισήμανε, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος δεν θα επιτρέψει να ξαναζήσει ο τόπος περιπέτειες.

Ενώ φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα και καρφώνοντας όπως ερμηνεύεται σε ένα βαθμό ταυτοχρόνως εμμέσως τους Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελο Βενιζέλο, οι οποίοι επικρίνουν την κυβέρνηση και τον ίδιο, σημείωσε δηκτικά: «Βλέπουμε φλερτ με μια “Ιθάκη” μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της. Τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται τραγικά ή και κωμικά, εγώ θα έλεγα όμως ότι αποδεικνύονται τελείως αντιπαραγωγικά».

Μητσοτάκης: «Η Ευρώπη λέει “εμείς γινόμαστε Ελλάδα”»

Παράλληλα, απέναντι στην προσπάθεια της αντιπολίτευσης να καλλιεργήσει ένα κλίμα περί απονομιμοποιημένης κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η αυτοδυναμία της ΝΔ, αυτοί οι βουλευτές που βλέπετε εδώ, ήταν αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής του ελληνικού λαού να εμπιστευτούν αυτήν την κυβέρνηση, με μία αυτοδύναμη πλειοψηφία» και επέμεινε στην αποτελεσματικότητα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

Αναγνωρίζοντας εκ νέου ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ως βασικό άξονα το σχεδιασμό αύξησης μισθών και συντάξεων και φοροελαφρύνσεων για την ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω της αναδιανομής του πλεονάσματος ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, μιλώντας για ένα «μισογεμάτο ποτήρι» το οποίο έθεσε απέναντι στη «μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού».

Με φόντο μάλιστα την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup ως δικαίωση της 6ετούς πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, τόνισε: «Αν, λοιπόν, κάποτε το σύνθημα έλεγε “μένουμε Ευρώπη” και αργότερα το σύνθημά μας έλεγε “γινόμαστε Ευρώπη”, τώρα, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, η Ευρώπη λέει “εμείς γινόμαστε Ελλάδα”».

Ένα ακόμα στοίχημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός και είναι εμφανές ότι θα το θέτει πιο έντονα οδεύοντας προς τις εκλογές είναι η μάχη «του χθες με το αύριο» και η σύγκρουση με διαχρονικές παθογένειες. «Η Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να μένει όμηρός τους - Οφείλει να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω», τόνισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέλαβε την ευθύνη που αναλογεί στη ΝΔ για την κατάσταση στον αγροτικό τομέα, αλλά ανέδειξε και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης «να ανατραπεί μία διακομματική παθογένεια 40 ετών» με την εξυγίανση και τη μετάβαση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή η μεταρρύθμιση «δεν συζητείται καν» και χρεώνοντας στην αντιπολίτευση «αντιφατική» στάση.

Προκειμένου, δε, να στριμώξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δη το ΠΑΣΟΚ ώστε να πάρουν ξεκάθαρη θέση, ανακοίνωσε ότι η ΝΔ θα καταθέσει πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας αύριο στο σχετικό νομοσχέδιο.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός πέταξε το γάντι στην αντιπολίτευση για τη σύσταση μίας ειδικής διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα εξετάσει εντός 4 μηνών τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ώστε να συμφωνήσουν από κοινού τις απαραίτητες αλλαγές που θα δεσμεύουν και τις επόμενες κυβερνήσεις. «Θέλετε να συμμετέχετε; Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν. Διακομματική επιτροπή, διακομματικό προεδρείο. Να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματική υπεραξία», είπε.