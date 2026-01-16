Ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στο επίκεντρο εκδήλωσης της ΝΔ

Στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο», με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων μεγάλων ενεργειακών εταιρειών.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο της χώρας ως αναδυόμενου κόμβου φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στις προοπτικές αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ενεργειακού δυναμικού.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική της Ελλάδας για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και των διασυνδέσεων.
Ακολούθησε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μίλησε για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας και τη σημασία της ανάπτυξης.
Σύντομες παρεμβάσεις πραγματοποίησαν επίσης η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γραμματέας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Χρήστος Σούλης και η Αναπληρώτρια Γραμματέας Προγράμματος Αντωνία Δήμου.
Στο πάνελ που ακολούθησε συμμετείχαν στελέχη του ενεργειακού κλάδου, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα, αναφέρθηκε στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης και στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ UPSTREAM, Αναστάσιος Βλασσόπουλος, μίλησε για τις έρευνες υδρογονανθράκων και τη συνεργασία με διεθνείς εταιρείες, ενώ η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Energean στην Ελλάδα, Κατερίνα Σάρδη, παρουσίασε τις δραστηριότητες της εταιρείας και τα σχέδια για νέα ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο.
Ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, Θεόδωρος Τσακίρης, αναφέρθηκε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, τονίζοντας τη σημασία τους για την ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mediterranean Gas, Βασίλης Πετκίδης, στάθηκε στις αμερικανικές επενδύσεις σε υποδομές και στη συμβολή τους στην ελληνική οικονομία.
Τη συζήτηση συντόνισε η Γιάννα Αναστασιάδου από τη Γραμματεία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΝΔ.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.