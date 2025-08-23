Τρολάρισμα; Κακόγουστο; Σε άλλη πραγματικότητα; Όπως και να έχει το ποστάρισμα του Άκη Σκέρτσου μάλλον κρίνεται ατυχέστατο, όταν οι μισοί Έλληνες - σύμφωνα με έρευνες - δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές (φάνηκε άλλωστε από την Αθήνα που δεν άδειασε) ελέω της εξοντωτικής ακρίβειας αλλά αυτός τούς ευχήθηκε να «κρατήσουν» τις εικόνες που πόσταρε με τα ηλιοβασιλέματα γιατί «έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα που μας χαρίζει απλόχερα καθημερινά τέτοιες μαγικές εικόνες».

Ούτε για αστείο δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί το πνεύμα του ποστ ενός ανθρώπου που λογίζεται εκ των πιο στενών συνεργατών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και είναι υπουργός Επικρατείας.

Δεν διευκρινίζεται αν αυτές τις εικόνες τράβηξε ο ίδιος από τις δικές του διακοπές που είχε την ευχέρεια να κάνει.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:

«Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα που μας χαρίζει απλόχερα καθημερινά τέτοιες μαγικές εικόνες…Ένα ηλιοβασίλεμα σαν αυτό αρκεί για να σε ταξιδέψει και να πάρει από πάνω σου όλη την κούραση του χειμώνα.

Σε όσους μπορεί να ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, καλή ξεκούραση! Και σε όσους τις ολοκληρώνουν ή δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μια ευχή να κρατήσουν σε ένα “συρτάρι” του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν… μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».

ΣΥΡΙΖΑ: «Απύθμενο θράσος»

Για «απύθμενο θράσος» του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας δηκτικά την ανάρτηση του κυβερνητικού στελέχους.

«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα 'συρτάρι’ του μυαλού. Τι ντροπή!», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του.

Τι απάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση σε σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, που αφορούσε ανάρτησή του για τις καλοκαιρινές διακοπές, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στο Facebook.

Συγκεκριμένα: «Ελπίζω κάποιος εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να αντιληφθεί πως όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική φαιδρότητα και τοξικότητα. Αντί να βγάζουν, λοιπόν, ανόητες ανακοινώσεις με 5 μέρες καθυστέρηση για μια ανάρτηση που απλά στέλνει ευχές σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, θα τους συμβούλευα το εξής μια και έχουν πιει το αμίλητο νερό για άλλα πιο ουσιώδη ζητήματα. Ας πουν έστω μια λέξη για τον πρώην αρχηγό και νυν βουλευτή τους Αλέξη Τσίπρα που δεν αισθάνεται "πολιτικά ενεργός στην τοποθεσία Κουμουνδούρου" και προανήγγειλε μέσω του γαλλικού Τύπου την ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματός τους και ίσως την δημιουργία νέου. Προλαβαίνουν... Δεν έχει περάσει ακόμη το πενθήμερο των εκτός τόπου και χρόνου ανακοινώσεων», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του για την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας ανέφερε: «Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!»