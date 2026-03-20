«Όχι» στη σύγκρουση από τον Σωκράτη Φάμελλο: «Καμία εμπλοκή στον πόλεμο Τραμπ-Νετανιάχου»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα και είπε ένα ηχηρό «όχι» στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ στη Μέση Ανατολή αφήνωντας παράλληλα αιχμές για την εμπλοκή της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, με σύνθημα «Όχι στον πόλεμο» και «Καμία εμπλοκή στον πόλεμο Τραμπ-Νετανιάχου» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανήρτησε: «Η Ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο είναι το μόνο ασφαλές μονοπάτι για το μέλλον και τους λαούς του κόσμου. Όχι στη φρίκη του πολέμου», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Στη συνέχεια τόνισε όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «η Ελλάδα οφείλει να είναι δύναμη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας με ενεργητική εξωτερική πολιτική».

«Να σταματήσει τώρα η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των Τραμπ-Νετανιάχου. Δυναμώνουμε τη φωνή της κοινωνίας και τους αγώνες για Ειρήνη-Δημοκρατία-Κοινωνική Δικαιοσύνη», καταλήγει.