Οι διαξιφισμοί, τα παρασκήνια και όσα εκτυλίχθηκαν στη Βουλή την Τρίτη: Οι απουσίες και τα μέτρα

Έκλεισε μετά και τη σημερινή συνεδρίαση στη Βουλή η πλέον πενθήμερη συζήτηση για τον προύπολογισμό του 2026, μία σχοινοτενής διαδικασία που είδε πολλά πηγαδάκια, κόντρες, και «κλασικά» σλόγκαν.

Συνολικά, σε ένα παλλόμενο Κοινοβούλιο, μίλησαν στη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων 255 βουλευτές, 66 ώρες διήρκεσε, με τον κόφτη για τους λόγους. να δουλεύει «υπερωρίες».

Οι πολιτικοί αρχηγοί πήραν ωστόσο τον διπλάσιο χρόνο, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν οι μονόλογοι και να μη σημειωθούν οι μακροσκελείς αντιπαραθέσεις που έχουμε συνηθίσει.

Προϋπολογισμός και η Βουλή...κλουβί πυγμαχίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να εκνευρίσει επαρκώς τα κόμματα της Αντιπολίτευσης με τις ξαγγελίες του, εμμένοντας σε όλες τις πάγιες θέσεις της κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό, τον χειρισμό των εκκωφαντικών σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών και του Predator.

Η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν μπόρεσε να κρατηθεί από το να επέμβει εκτός σειράς, επιφέροντας επίπληξη από τον προεδρεύοντα Νικήτα Κακλαμάνη.

Ωστόσο τα πυρά του πρωθυπουργού επικεντρώθηκαν στον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον οποίο είπε χαρακτηριστικά πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό σκάνδαλο, και πως δεν μπορεί να «βγάλει την ουρά του απ' έξω».

Από τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων, φάνηκε πως δύσκολα θα σηκώσουν το «γάντι» στο κάλεσμα Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής που θα εξετάσει την επίλυση των προβλημάτων των αγροτών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε από το βήμα πως «Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από διαχείριση της στασιμότητας. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Κανείς δεν περιμένει τίποτα θετικό από μια τρίτη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπλήρωσε: «Αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα».

Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε για τον Προϋπολογισμό: «Φέρατε ένα προϋπολογισμό ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Μνημονιακό χωρίς μνημόνια. Που οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση. Σε δημογραφική κατάρρευση και ερήμωση της περιφέρειας».

Πέρασε ο προϋπολογισμός στη Βουλή

Με 159 ψήφους «ναι», έναντι 136 «όχι» (σε σύνολο 295 ψηφισάντων στα Έσοδα του Προϋπολογισμού), κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2026.

Η Βουλή, αφού συζήτησε και ψήφισε επί του θέματος των Αμυντικών Δαπανών, αποφάσισε 216 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 4 παρών, εγκρίνεται η πρόταση για τις Αμυντικές Δαπάνες.

Εκτός από τους 156 της Νέας Δημοκρατίας τον προυπολογισμό υπερψήφισαν οι 3 ανεξάρτητοι - προερχόμενοι από Σπαρτιάτες - Κατσιβαρδάς, Φλώρος και Ασπιώτης, ενώ οι απόντες ήταν ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος από ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνης Σαμαράς.

Κουτσούμπας σε Κωνσταντοπούλου: «Αυτή είστε»

Στη συζήτηση υπήρξε και έντονη αντιπαράθεση, όταν ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε κριτική σε όλα τα κόμματα για τη φιλονατοϊκή τους στάση.

«Μήπως προετοιμάζεται κανένα σχέδιο Τραμπ και για το Αιγαίο κατά τα πρότυπα της Γάζας και Ουκρανίας;» διερωτήθηκε, ζητώντας απαντήσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας.

Η αναφορά προκάλεσε έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία διέκοψε την ομιλία του. «Κυρία πρόεδρε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, μιλάτε όταν μιλάει πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Είναι απαράδεκτο» συμπλήρωσε, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να φωνάζει.

Ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος της ζήτησε να σεβαστεί τον ομιλητή, ενώ ο κ. Κουτσούμπας απευθύνθηκε στην ίδια λέγοντας: «Αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε!».

Τα 6 μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για το Στεγαστικό:

Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών - θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της - 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης - Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Το Στεγαστικό παραμένει από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών».