Η πολιτική περίοδος ξεκίνησε, οπότε ξεκινούν και οι δημοσκοπήσεις, όπως σας έγραψα και χθες. Το Μαξίμου ήδη έχει διαμορφώσει το δικό του ερωτηματολόγιο και από χθες ξεκίνησαν τα τηλεφωνήματα προκειμένου προς το τέλος εβδομάδας να υπάρχουν στοιχεία για το αποτύπωμα των εξαγγελιών του Μητσοτάκη.

Επίσης και διάφορα ΜΜΕ ξεκινούν τις μετρήσεις σε μια προσπάθεια ανίχνευσης του πολιτικού τοπίου της νέας περιόδου, δηλαδή ως το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε ένα μπαράζ μετρήσεων, αν και κάποιοι θέλουν να κρατηθούν λίγο μετρώντας και Τσίπρα - Ανδρουλάκη.

Ο κίνδυνος για τα κατεβασμένα μολύβια

Τώρα που όλοι οι υπουργοί επέστρεψαν από τη ΔΕΘ και ξαναμπήκαν στα γραφεία τους έχοντας διάφορες κανονικές δουλειές να κάνουν, το μήνυμα που στέλνει το Μαξίμου είναι ότι δεν επιτρέπεται, στους τελευταίους μήνες πριν από την κάλπη, να παρατηρηθεί χαλαρότητα και να ενσκύψει αυτό το σύνδρομο που χτυπά συνήθως κυβερνήσεις στο τέλος του βίου τους, δηλαδή το σύνδρομο του κατεβασμένου μολυβιού.

Γι’ αυτό βεβαίως θα φροντίσει και η Προεδρία της κυβέρνησης και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολουθεί στενά τους υπουργούς. Βέβαια μεταξύ των υπουργών, αλλά και των βουλευτών, άρχισε και πάλι να συζητείται η πιθανότητα ενός τελευταίου ανασχηματισμού, κάτι που ο Μητσοτάκης δε φαίνεται να προκρίνει.

Οι υπογραφές Δένδια

Σημαντική η μέρα σήμερα για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς στην Ιταλία πέφτουν οι υπογραφές για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνι που θα πάρουμε.

Θα πάει αυθημερόν ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος μαθαίνω ότι θα έχει ένα τετ-α-τετ με τον CEO της Fincantieri, της ιταλικής εταιρείας που κατασκευάζει τις φρεγάτες και έχει ανοίξει παρτίδες και με τα ελληνικά ναυπηγεία, ενώ πριν τις υπογραφές στο ιταλικό υπουργείο Άμυνας θα δει κατ' ιδίαν τον ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο, με τον οποίον έχει καλή σχέση και θα έχουν μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση.

Ψάχνουν δημοσιογράφους με το τουφέκι

Κάποια κόμματα έχουν ευκολία στη δημοσιογραφική κάλυψη, κάποια άλλα ψάχνουν με το τουφέκι. Προφανώς η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι η πιο δημοφιλής, όμως αντίστοιχη κινητικότητα υπάρχει και για τη συνέντευξη του Τσίπρα την Τετάρτη και του Ανδρουλάκη την Κυριακή.

Από την άλλη, στον ΣΥΡΙΖΑ... ψάχνουν δημοσιογράφο να τους καλύψει, καθώς κανένα Μέσο δεν θέλει να κάνει ταξίδι, ενώ αρκετά δεν ενδιαφέρονται καν να πάνε. Ομοίως και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού που αναζητεί ερωτούντες, καθώς το άστρο της αρχηγού θόλωσε πραγματικά νωρίς.