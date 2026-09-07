Στη Ρώμη ο Δένδιας για τις φρεγάτες FREMM: Τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto).

Όπως ανακοινώθηκε, οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας.

Κατά τη συνάντηση μεταξύ του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο, θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini).

Δένδιας - Οι δυνατότητες των φρεγατών FREMM

Η ευρωπαϊκή φρεγάτα πολλαπλών χρήσεων ή FREMM (γαλλικά: Frégate Européenne Multi-Mission // ιταλικά: Fregata Europea Multi-Missione ) είναι μια γαλλο-ιταλική οικογένεια πολεμικών πλοίων που σχεδιάστηκε από την Naval Group και την Fincantieri. Αυτό το πολεμικό πλοίο επιφανείας είναι γνωστό στη Γαλλία ως κλάση Aquitaine

Ο κοινός εξοπλισμός στις φρεγάτες τύπου FREMM περιλαμβάνει:

Πυροβόλο Leonardo OTO Melara διαμετρήματος 76 mm (3,0 in) /62

διαμετρήματος 76 mm (3,0 in) /62 2 εκτοξευτές τορπιλών Eurotorp / WASS B515/3 [ απαιτείται παραπομπή ] για τορπίλες MU 90 με Calzoni AHS (Σύστημα Αυτόματου Χειρισμού)

/ WASS B515/3 [ απαιτείται παραπομπή ] για τορπίλες MU 90 με Calzoni AHS (Σύστημα Αυτόματου Χειρισμού) 1 Leonardo NA-25 DARDO-F σύστημα ελέγχου πυρός για το πυροβόλο των 76 χιλιοστών

σύστημα ελέγχου πυρός για το πυροβόλο των 76 χιλιοστών 2 αντιτορπιλικά συστήματα SLAT (Systeme de Lutte Anti-Torpille)

(Systeme de Lutte Anti-Torpille) Σόναρ κύτους Thales UMS 4110 CL

Ρυμουλκούμενο σόναρ Thales UMS 4249 CAPTAS-4

Υποβρύχιο τηλέφωνο Thales TUUM-6

2 Συστήματα Sigen MM/SMQ-765 EW : με JASS (Υποσύστημα Κεραίας Παρεμβολής) ECM, Nettuno 4100, από την ELT Elettronica και την Thales ESM (Επικοινωνίες και Ραντάρ ESM)

: με JASS (Υποσύστημα Κεραίας Παρεμβολής) ECM, Nettuno 4100, από την ELT Elettronica και την Thales ESM (Επικοινωνίες και Ραντάρ ESM) 2 Συσκευές γρήγορης κατάδειξης SOFRESUD "QPD"