Όλγα Κεφαλογιάννη: «Έχω δεχθεί πολύ άδικη κριτική ως μάνα για τη διάταξη»

Η Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε σήμερα (24/2) στο Buongiorno, με αφορμή τα γυρίσματα της ταινίας The Riders με τον Μπραντ Πιτ και κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Άρης Καβατζίκης ρώτησε την Υπουργό Τουρισμού για την παραίτησή της από την αγωγή σε βάρος του πρώην συζύγου της, Μίνου Μάτσα σχετικά με το ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών τους.

«Σας ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο που το προσεγγίζετε με αυτό τον τρόπο γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ συγκρούονται δύο ιδιότητές μου.

Προφανώς είμαι ένα δημόσιο πρόσωπο, αλλά όλοι ξεχνάνε ότι πρώτα από όλα, είμαι μάνα και έχω δύο παιδιά 4 ετών, τα οποία ζουν μία εξαιρετικά δυσάρεστη καθημερινότητα όπου τη μία ημέρα μένουν με τη μαμά τους και την άλλη μέρα με τον μπαμπά τους. Αλλάζουν δηλαδή κάθε μέρα σπίτι.

Πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι για μία μάνα, η κυρίαρχη μέριμνά της είναι το συμφέρον των παιδιών της, και επειδή και το οικογενειακό δίκαιο πρέπει να είναι παιδοκεντρικό, πρέπει να εστιάζουμε και να κοιτάμε το συμφέρον των παιδιών», είπε αρχικά η Υπουργός Τουρισμού.

«Και προφανώς το συμφέρον των παιδιών δεν μπορεί να είναι να αλλάζουμε κάθε μέρα κατοικία, άρα θέλω απλώς να καταλάβει ο κόσμος ότι για μία μητέρα είναι πολύ δυσάρεστο επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει για τα παιδιά της», συμπλήρωσε η ίδια.

«Ως πολιτικό πρόσωπο στο θέμα ότι δεν συμφωνώ με την εναλλασσόμενη κατοικία όπως έχει προβλεφθεί από τον νόμο του '21 ήταν κάτι που το είχε εκφράσει όταν δεν είχα παιδιά, είχα καταψηφίσει τον νόμο αυτό, άρα εγώ είμαι συνεπής και ως πολιτικός στις απόψεις μου.

Δεν είναι μόνο βιωματικό, είναι κάτι, το οποίο και πολιτικά και νομικά θεωρώ ότι είναι λάθος και δεν είναι προς το συμφέρον των παιδιών η εναλλασσόμενη κατοικία, ειδικά για παιδιά δύο και τεσσάρων ετών.

Το να αλλάζουν συνέχεια κατοικία τα παιδιά δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά τους», τόνισε η Όλγα Κεφαλογιάννη.