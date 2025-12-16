Ομιλία Μητσοτάκη απόψε στη βουλή: Μέτρα έκπληξη για το στεγαστικό και μήνυμα στα αγροτικά μπλόκα

Προσδοκίες απεμπλοκής από τα αγροτικά μπλόκα γεννά η κίνηση της κυβέρνησης να θέσει δια του αρμόδιου Υπουργού Κώστα Τσιάρα το περίγραμμα των αιτημάτων που μπορούν να ικανοποιηθούν και η ειλικρίνεια με την οποία ξεκαθαρίστηκε ότι απορρίπτονται όσα υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Η βάση του διαλόγου πλέον έχει τεθεί και συνιστά για το κυβερνητικό επιτελείο την έμπρακτη απόδειξη της βούλησης για αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, συνεπώς η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο αγροτών και κτηνοτρόφων τους οποίους καλούν να επιδείξουν υπευθυνότητα.

Οι παρεμβάσεις σε 5 κρίσιμα πεδία για τις οποίες μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελούν το βασικό πλαίσιο συζήτησης επί του οποίου η κυβέρνηση απηύθυνε τη νέα πρόσκληση για διάλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής στο ρεύμα η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τους παρόχους είναι έτοιμη να φτάσει στα 8 λεπτά του ευρώ την κιλοβατώρα, όχι όμως στα 7 καθώς είναι κάτω του κόστους. Για τη, δε, απαλλαγή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία που αποτελούσε πάγιο αίτημα των αγροτών, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ΑΑΔΕ κατέληξε τον μηχανισμό που μπορεί να εγγυηθεί τη διαφανή εφαρμογή του μέτρου.

Αμφότερα είναι μέτρα ανάχωμα στο αυξημένο κόστος παραγωγής, τα οποία θα πλαισιωθούν με ρυθμίσεις ενίσχυσης της ρευστότητας των παραγωγών. Ειδική βαρύτητα έχουν και οι αλλαγές στον ΕΛΓΑ για την αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας, ενώ ειδικό ενδιαφέρον έχει η νέα ενίσχυση στην κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες (π.χ σιτάρι, βαμβάκι) μέσω των αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ.

Τι θα πει ο Πρωθυπουργός για το αγροτικό

Ξεχωριστή αναφορά στο αγροτικό ζήτημα αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή του ομιλία το βράδυ στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026, λίγο πριν από την ψήφισή του, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα προς τους αγρότες - οι οποίοι πιθανόν να περιμένουν την ομιλία του για ν’ απαντήσουν στη νέα πρόσκληση για διάλογο - ότι οι λύσεις δίνονται όταν οι δύο πλευρές κάθονται στο ίδιο τραπέζι και όχι με τυφλές διαμαρτυρίες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξειδίκευση των υπό εξέταση παρεμβάσεων, αφήνοντας τη διαπραγμάτευση στο αρμόδιο Υπουργείο με το οποίο οι δίαυλοι επικοινωνίας άνοιξαν περισσότερο από χθες.

Η κυβέρνηση εξάλλου διαμηνύει ότι περαιτέρω ανάλυση των ανακοινώσεων του κ. Τσιάρα και συζήτηση για τα περιθώρια που υπάρχουν και για άλλα επιμέρους ζητήματα μπορεί να γίνει μόνο σε μια συνάντηση.

«Ο διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται με όρους τελεσιγράφων. Η λογική δεν είναι “ή μου ικανοποιείς 30 αιτήματα ή δεν προσέρχομαι στον διάλογο”. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να λύσεις κανένα πρόβλημα. Εμείς έχουμε τη βούληση για ουσιαστικό διάλογο|, τονίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού μεταδίδουν ότι ο ίδιος θα επιμείνει στην αντίληψή του για την αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής με αιχμή την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πέρασμα στην ΑΑΔΕ, κάτι που θεωρεί κομβικό σημείο για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος των επιδοτήσεων και τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα.

Έχει ήδη ξεκαθαρίσει άλλωστε - στέλνοντας ένα μήνυμα και στο εσωτερικό της ΝΔ - ότι αυτή η διαδικασία είναι αδιαπραγμάτευτη, καθώς συνιστά την εγγύηση για διασταυρωτικούς ελέγχους, διαφάνεια και αποτροπή φαινομένων καταστρατήγησης στις αγροτικές επιδοτήσεις.

«Καρφώνοντας» μάλιστα την αντιπολίτευση αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος δεν θα επιτρέψουν τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό για να γίνουν πρόσκαιρα ευχάριστοι. Όποιο αίτημα ικανοποιηθεί θα είναι με χρήματα που υπάρχουν χωρίς επιβάρυνση των υπόλοιπων φορολογούμενων, μακριά από λογικές «λεφτόδεντρων» και «δώστα όλα», με σεβασμό στις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και σεβασμό στο σύνολο των Ελλήνων.

Εξ ού και από το Μέγαρο Μαξίμου απορρίπτονται εξ αρχής μαξιμαλιστικά αιτήματα όπως οι εγγυημένες τιμές και ο διπλασιασμός των συντάξεων. Πρόκειται μάλιστα να υπενθυμίσει τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση για τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων.

Μέτρα έκπληξη για το στεγαστικό

Αν και τα αγροτικά μπλόκα μονοπωλούν τη δημόσια συζήτηση, θα αποτελέσουν ένα μόνο σκέλος της σημερινής ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Συνολικά, σύμφωνα με συνεργάτες του, θα παρουσιάσει τον νέο προϋπολογισμό ως έναν οδικό χάρτη ο οποίος συνδέει το 2025 με το 2027 και ενέχει την προοπτική του 2030.

Γι’ αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μήνα – μήνα τα μέτρα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026 με έμφαση στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των νέων και των οικογενειών.

Το ενδιαφέρον πάντως στρέφεται στις ανακοινώσεις έκπληξη που θα κάνει ο Πρωθυπουργός για τη στέγαση, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως βασικό έξοδο των νοικοκυριών. Τα νέα μέτρα που θα εξαγγείλει ο ίδιος θα πλαισιώσουν εκείνα που υλοποιούνται ήδη (Προγράμματα Σπίτι μου, επίδομα ενοικίου κλπ) εστιάζοντας στην ανάγκη της αύξησης της προσφοράς ακινήτων στην αγορά μέσω της παροχής κινήτρων για κλειστά σπίτια. Υπό εξέταση είχαν τεθεί επίσης οι φοροαπαλλαγές σε ιδιοκτήτες ακινήτων και κατασκευαστές που θα νοικιάζουν σε προσιτές τιμές.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης θα αναλύσει και το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που θα ενεργοποιηθεί το 2026 και θα αφορά παλιά ακίνητα που είτε είναι κλειστά είτε ιδιοκατοικούνται με χρηματοδότηση για πρώτη φορά από κοινοτικούς πόρους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες θα παρέχει περισσότερες ευελιξίες συνδυάζοντας την ενεργειακή αναβάθμιση με γενικές επισκευές, προσφέροντας επιχορηγήσεις έως και 90% για ευπαθείς ομάδες και έως 80% για όλους.

Κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός θα σχολιάσει και την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ενταγμένη σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας, επισημαίνοντας πως «η αντιπολίτευση αδυνατεί να παίξει το ρόλο της, περιοριζόμενη σε καταστροφολογία και χωρίς καμία θετική πρόταση». Για να επιμείνει ότι το πρόγραμμα της κυβέρνηση της ΝΔ είναι «η μόνη εγγύηση για το μέλλον που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας» τα επόμενα χρόνια.