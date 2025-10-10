ΟΠΕΚΕΠΕ : Αναβολή της κατάθεσής της στην Εξεταστική Επιτροπή ζητά η Τυχεροπούλου

Την αναβολή της εξέτασής της, η οποία είχε προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα, ζήτησε από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού, Παρασκευή (Βιβή) Τυχεροπούλου.

Συγκεκριμένα, σε ηλεκτρονικό μήνυμά της προς τη Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών της Βουλής, η κ. Τυχεροπούλου αναφέρει:

«Αξιότιμα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής,

Έλαβα την κλήση για εξέτασή μου στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ορίστηκε για την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, για την οποία κλήση Σας ευχαριστώ θερμά.

Δυστυχώς θα ήθελα να Σας γνωστοποιήσω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, υποχρεούμαι να παρίσταμαι ως μάρτυρας σε τρείς δίκες (οι δύο εκ των οποίων ήδη εξ αναβολής) και ως ενάγουσα σε μία τέταρτη, οι οποίες δεν γνωρίζω εάν θα κρατήσουν μια ή περισσότερες ημέρες και συγκεκριμένα, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις σχετίζονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και απαιτείται προετοιμασία για την παρουσία μου στο δικαστήρια όπως και για την παρουσία μου στην Επιτροπή της Βουλής.

Λόγω αυτών των συνεχόμενων δικών αλλά και της επιπλέον δυσκολίας μου λόγω της μονογονεϊκής φύσης της οικογένειάς μου, δεν μου είναι δυνατόν να παραστώ στην Επιτροπής Σας, μέχρι τουλάχιστον τις 22 Οκτωβρίου.

Ενόψει των ανωτέρω Σας παρακαλώ θερμά όπως αναβληθεί η εξέτασή μου από την Επιτροπή Σας και προσδιοριστεί εκ νέου, μετά τις 22 Οκτωβρίου 2025 λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω.

Με εκτίμηση

Τυχεροπούλου Βιβή»

Σημειώνεται ότι για την ερχόμενη εβδομάδα, η εξεταστική επιτροπή είχε προγραμματίσει να καταθέσουν ενώπιόν της οι κκ:

Καπρέλης Αθανάσιος, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 19.11.2019) Ζερβός Ελευθέριος, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025) Ζαλίδης Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως σήμερα) και Τυχεροπούλου Παρασκευή, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ