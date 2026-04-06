Με φόντο τις εξελίξεις γύρω από τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά τις άρσεις ασυλίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρεμβαίνει με αιχμηρό μήνυμα για την ανάγκη ταχείας απονομής Δικαιοσύνης και βαθιών θεσμικών αλλαγών.

Ο ίδιος ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί άμεσα, ξεκαθαρίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η διερεύνηση ευθυνών και η ενίσχυση της διαφάνειας, ενώ παράλληλα συνδέει την υπόθεση με τη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κράτους και αντιμετώπισης παθογενειών που σχετίζονται με τη διαφθορά.

Ωστόσο, η διαδρομή προς την πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου αναμένεται μακρά, περίπλοκη και γεμάτη νομικές και πολιτικές αναταράξεις.

Ο αγώνας δρόμου απέναντι στην παραγραφή

Μετά την προτροπή του Πρωθυπουργού, οι πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρουν ότι ορισμένες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα κινηθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Ο λόγος δεν είναι μόνο η πολιτική πίεση, αλλά η νομική αναγκαιότητα: σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις τα αδικήματα έχουν τον χαρακτήρα πλημμελήματος, γεγονός που καθιστά τον κίνδυνο της παραγραφής κάτι παραπάνω από ορατό.

Αυτή η πρόθεση «προτεραιοποίησης», ωστόσο, δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν εν μία νυκτί.

Τα εμπόδια είναι αντικειμενικά:

Ο όγκος των εμπλεκομένων: Υπάρχει πληθώρα προσώπων που ελέγχονται, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται αντιμέτωπα με πλημμελήματα.

Τα «βαριά» πλημμελήματα: Παρά τον ελαφρύτερο νομικό χαρακτηρισμό, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί σε βάρος ορισμένων εμπλεκομένων δεν θεωρούνται αμελητέα. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του κ. Σκρέκα και του κ. Κεφαλογιάννη.

Ανισομέρεια ευθυνών: Υπάρχουν φάκελοι που απαιτούν ενδελεχή, περαιτέρω διερεύνηση και άλλοι για τους οποίους η διαδικασία απεμπλοκής είναι σαφώς πιο εύκολη. Ο διαχωρισμός αυτός απαιτεί χρόνο.

Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο γραφείο του Ανακριτή

Όσοι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος θα εξεταστούν απευθείας από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν πλήρως τη «σκυτάλη» μετά τη σχετική άρση των ασυλιών.

Τα δεδομένα όμως αλλάζουν δραματικά για τις περιπτώσεις που αφορούν κακουργήματα. Τα πρόσωπα αυτά, όπως η κυρία Παπακώστα και ο κ. Καραμανλής, θα βρεθούν αντιμέτωπα με την τακτική ανάκριση.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Η απάντηση εισαγγελέων και δικαστών είναι ξεκάθαρη, οι συνέπειες μπορεί να είναι βαρύτατες.

Αν κριθεί απαραίτητο από την προανάκριση, είναι εξαιρετικά πιθανό να δούμε πολιτικά πρόσωπα να αποχωρούν από το ανακριτικό γραφείο με αυστηρούς περιοριστικούς όρους ή ακόμα και να οδηγούνται σε προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση).

Το ενδεχόμενο αυτό δεν είναι απλώς θεωρητικό, αλλά απολύτως ορατό.

Μια σκιά που θα φτάσει μέχρι τις κάλπες του '27

Η νομική πολυπλοκότητα της υπόθεσης και η ανάγκη να διαχωριστούν ενδελεχώς οι επιμέρους δικογραφίες μεταθέτουν τον ορίζοντα ολοκλήρωσης στο απώτερο μέλλον. Παράλληλα, στους νομικούς και πολιτικούς κύκλους θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να προκύψει και νέα δικογραφία που θα ρίξει επιπλέον φως σε πτυχές του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακόμα κι αν ο εκλογικός κύκλος κλείσει κανονικά, με τις εθνικές κάλπες να στήνονται τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2027, η χώρα και το πολιτικό σύστημα δεν θα έχουν «ξεμπερδέψει» με τη δικαστική διερεύνηση. Το μεγαλύτερο μέρος του σκανδάλου αναμένεται να παραμένει ανοιχτό, ρίχνοντας βαριά τη σκιά του στις επόμενες πολιτικές εξελίξεις.