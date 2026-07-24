ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο για ψευδή κατάθεση ο Γιώργος Ξυλούρης μετά την «σιωπή του» στην Εξεταστική Επιτροπή

Στις 16 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του ΙΒ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε ο κ. Ξυλούρης όταν, μετά από δεύτερη κλήση του, εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος "το δικαίωμα σιωπής" χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου

Η δίωξη ασκήθηκε όταν ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική κατόπιν της διαβίβασης των στοιχείων στην Εξεταστική Επιτροπή.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στην στάση του Ξυλούρη, ενώπιον της Επιτροπής, όταν επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Με τον ολοκλήρωση της εξεταστικής οι αρχές έκριναν πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικής δίωξης και την παραπομπή του στο δικαστήριο.

Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία οι εισαγγελικές αρχές έκριναν πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη με την παραπομπή του στο ακροατήριο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται στον απόηχο άλλων υποθέσεων που είναι ανοιχτές σε βάρος του. Το πρώτο σκέλος αφορά την άρνηση του κατηγορουμένου να εμφανιστεί στην Βουλή κατά την πρώτη κλήση του, τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας και η δίκη του, ύστερα από αναβολή, έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο.

Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει, όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη για τον Φεβρουάριο του 2027.